¡Francisca sigue bajando de peso y por fin puede ponerse su prenda favorita! Su carrera hacia su peso original está siendo despacio pero sin pausa y con unos resultados arrolladores. La conductora mostró su nuevo logro tras deshacerse de unas libras más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El que la sigue la consigue, nadie mejor que Francisca para demostrar que el dicho es toda una realidad. La conductora se propuso bajar el peso adquirido en el embarazo y lo está haciendo en los tiempos correctos, sin prisa pero sin perder el tiempo. Cada aparición suya en televisión demuestra el espectacular estado físico en el que se encuentra. Tiene una gran parte del trabajo hecho y tan solo le quedan los coletazos finales para alcanzar el peso que tiene como objetivo. Feliz de los resultados, la dominicana compartió una buenísima noticia que tiene que ver con la balanza y también la disminución de la hinchazón en su cuerpo. ¡Por fin se puede poner una de sus prendas predilectas! ¿Cuál? En una tabla en la que agradece a la vida y Dios todas las cosas buenas que le han pasado en el día, incluyó este logro tan sentimental. Francisca Francisca | Credit: IG/Francisca "Hoy agradezco que por fin me puedo poner otra vez mi anillo de compromiso", escribió entusiasmada. Lo que para algunos puede ser un gesto sencillo, para ella es la mejor de las noticias por todo lo que significa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esa larga lista de 'gracias' por cosas lindas de su día, su esposo Francesco Zampogna repite. Y es que la relación de los felices papis de Gennaro atraviesa un momento de lo más dulce con la llegada del bebé. Siempre ha gozado de buena salud, pero esta bendición les ha unido aún más. Francisca Lachapel Francisca Lachapel y su esposo Francesco | Credit: Instagram/ Francisca Lachapel "Agradezco por la deliciosa cena que cocinó Francesco", añadió a la lista. También reconoció haber encontrado flores al llegar a casa, un gesto de lo más romántico que conmovió junto a los otros puntos. Jugar con su pequeño Gennaro y las risas con su mami también son motivos para dar las gracias. Así que Francisca, además de lucir modelazos de infarto que marquen sus sensuales curvas, ya ha vuelto a presumir su anillo con el que accedió a convertirse en una mujer casada. ¡Felicidades por ello!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Francisca sigue bajando de peso y por fin puede ponerse su prenda favorita!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.