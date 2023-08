Los increíbles looks que ayudaron a Francisca a ocultar su embarazo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería francisca, embarazo Credit: IG/Francisca ¡La presentadora se convertirá en madre por segunda vez! Celebramos con los atuendos que vistió antes de anunciar la gran noticia. Empezar galería Gran emoción francisca, embarazo Credit: IG/Francisca Al regresar de su viaje a Italia en junio, Francisca descubrió la gran noticia de su segundo embarazo, pero logró mantener su secreto por varios meses gracias a su figura esbelta y unos trucos claves de la moda. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Estampados vivos francisca, embarazo Credit: IG/Francisca Al empezar a cambiar el cuerpo de la presentadora los estampados alegres fueron claves para ocultar, como el de este vestido rojo y lila con detalles verdes. 2 de 7 Ver Todo Colores oscuros francisca, embarazo Credit: IG/Francisca Y como la pancita suele marcarse más con los colores claros, Francisca confió en tonos más oscuros o vibrantes para mantener el secreto. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Vestido fluido francisca, embarazo Credit: IG/Francisca Esta propuesta bohemia fue de las que más nos encantó durante este primer periodo de su maternidad y esperamos seguir viéndola con estilos tan chic. 4 de 7 Ver Todo Diseño moderno francisca, embarazo Credit: IG/Francisca La mamá de Gennaro lucío muy cool con este vestido estilo camisa de denim, pero también sirvió el propósito de disimular su segunda maternidad. 5 de 7 Ver Todo Blazer oversized francisca, embarazo Credit: IG/Francisca Con este look de pantsuit rosa, Francisca nos mostró que hasta con un pantalón de alta cintura, un saco puede disimular la pancita. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pata de gallo francisca, embarazo Credit: IG/Francisca Uno de los últimos looks que llevó antes de compartir la gran noticia fue este conjunto verde de pata de gallo que combinó dos de sus trucos: un estampado y un blazer para ocultar aún más. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los increíbles looks que ayudaron a Francisca a ocultar su embarazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.