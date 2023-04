El look del día – abril 20, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Credit: IG/Francisca Galilea Montijo, Dulce María y Francisca son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo ¡Qué guapa! Quedó lista para los Latin American Music Awards con un body sensual y pantalones cargo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Dulce María Dulce María Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Llegó al estreno de "Diario Inesperado" con un minivestido negro de escote atrevido, botines negros y un saco con flequillos. 2 de 8 Ver Todo Francisca Francisca Credit: IG/Francisca La presentadora maravilló al estilo favorito de las celebridades para la primavera luciendo un atuendo blanco acentuado con tacones verdes. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: IG/Carmen Villalobos Disfrutó de un día en el set de su próximo proyecto vistiendo un atuendo casual con botas vaqueras y una camisa a rayas. 4 de 8 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela Credit: IG/Marlene Favela Dio lección de estilo primaveral con un vestido romántico estilo tie-dye y un bolso fucsia. 5 de 8 Ver Todo Laura Tobón laura tobon Credit: Mega/The Grosby Group La influencer y presentadora colombiana impactó en Nueva York con un conjunto negro y un bolso de Chanel muy chic. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lourdes León Lourdes León Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La hija de Madonna optó por lo sensual con este mono con recortes de la colección Mugler X H&M. 7 de 8 Ver Todo Rihanna Rihanna Credit: Best Image/The Grosby Group Para ir a cenar en París, la cantante, combinó un suéter marrón de faux fur con pantalones azul neón rasgados en la parte inferior. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

