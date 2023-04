Francisca, Adamari, Galilea... muchas famosas lucen la tendencia del power suit ¡copia su estilo! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería tendencia moda famosas traje de dos piezas Credit: P van Katwijk/Getty Images// Instagram(4) El traje de dos piezas o power suit se ha convertido en una prenda infaltable en el armario de cualquier fashionista. De corte clásico, oversized o en vivos colores, estas famosas nos dan las claves para lucirlo esta primavera. Empezar galería Francisca tendencia moda famosas traje de dos piezas Credit: Instagram La conductora brilló con luz propia por las calles de Azua, su pueblo natal, paseando con este traje rosa chicle, con la chaqueta más cortita y pantalón al tobillo que combinó con un top fucsia. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Copia el look tendencia moda famosas traje de dos piezas Credit: Cortesía Este modelo es prácticamente idéntico al de la dominicana, con botones dorados y un corte muy femenino y chic. Chaqueta, $89.90 y pantalón, $49,90, de Zara. zara.com 2 de 10 Ver Todo Adamari López tendencia moda famosas traje de dos piezas Credit: Instagram La puertorriqueña presumió su silueta con este modelo clásico con solapas y chaqueta entallada, con un top en el mismo tono que el traje y accesorios dorados. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Copia el look tendencia moda famosas traje de dos piezas Credit: Cortesía Igual que Francisca en la Casa Blanca o Adamari, un traje blanco es una pieza versátil que sirve un día en la oficina o un evento formal. Traje, de Le Suit. $139. macys.com 4 de 10 Ver Todo Ana Patricia Gámez tendencia moda famosas traje de dos piezas Como no podía ser de otra manera, la mexicana luce a menudo el rojo pasión, color del amor. Y con este traje de botones dorados, bajo que que parecía no lucir nada, conquistó nuestros corazones. 5 de 10 Ver Todo Copia el look tendencia moda famosas traje de dos piezas Credit: Cortesía Dale un toque de color a tu vestidor con este pantalón ancho de tiro medio y pinzas, muy favorecedor en todo tipo de cuerpos, que te dará un aire de boss lady al instante. Pantalón, de Express. $79.99. express.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo tendencia moda famosas traje de dos piezas Credit: Instagram La conductora se atreve con todo y nos encantó su apuesta al combinar dos piezas en verdes distintos. Con una chaqueta ligeramente oversized, que lució sobre un sensual top negro, y pantalones de corte relajado en verde prado. 7 de 10 Ver Todo Copia el look tendencia moda famosas traje de dos piezas Credit: Cortesía Una chaqueta estilo blazer siempre nos ayuda a elevar un look. La puedes combinar con pantalones blancos, de mezclilla, estampados o si te atreves, haz como Gali y lúcelos con otros del mismo color pero distinto tono. Chaqueta de Anrabess. $49.99. amazon.com 8 de 10 Ver Todo Reina Máxima tendencia moda famosas traje de dos piezas Credit: P van Katwijk/Getty Images Maestra de los looks monocromáticos, la reina lució este traje sastre de la firma británica Joseph con chaqueta cruzada con doble botonadura dorada y pantalón de talle medio que completó con una camiseta básica de cuello redondo en un naranja más fuerte. Como accesorios, una cartera de flequitos de piel y botines de cuero. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Copia el look tendencia moda famosas traje de dos piezas Credit: Cortesía Si quieres darle una inyección de vitaminas a tu clóset, apuesta por este tono cítrico, estrella de la temporada. Este diseño de pantalón entubado y chaqueta entallada, resaltará tus curvas. Traje Ashira, de Pinkapple Dresses. $189. pinkappledresses.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

