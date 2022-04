Las fragancias clean que necesitas probar este Mes de la Tierra Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Fragancias clean beauty, perfume Credit: Cortesía Si eres amante del clean beauty, tienes que conocer estos aromas maravillosos creados sin ingredientes que perjudiquen ni a tu cuerpo ni al planeta. Empezar galería Apoya el planeta Fragancias clean beauty, perfume Credit: Cortesía Aparte de sus notas de mandarina y salvia, quedarás enamorada de la fragancia al saber que con cada frasco vendido, la marca sembrará un árbol. Polo Earth Eau de Toilette, de Ralph Lauren. $68.00. macys.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Cachemira lujosa Fragancias clean beauty, perfume Credit: Cortesía Mímate con las notas de almizcle, tulipán y ámbar en esta opción vegana. Cashmere Kush, de Boy Smells. $98.00. boysmells.com 2 de 8 Ver Todo Paz interior Fragancias clean beauty, perfume Credit: Cortesía Si amas los aromas relajantes y femeninos, este es tu perfume. Además, el frasco es completamente reciclable. Ascent To Peace With Amethyst Crystal, de Ascention. $98.00. ascentionbeautyco.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Fragancia fresca Fragancias clean beauty, perfume Credit: Cortesía Con aroma a higo, coco y vainilla, es perfecta para mujeres jóvenes y modernas. SUN FRUIT Eau de Parfum, de Ellis Brooklyn. $105.00. sephora.com 4 de 8 Ver Todo Natural y ligero Fragancias clean beauty, perfume Credit: Cortesía Una maravillosa réplica del aroma natural de la lluvia, formulado con ingredientes veganos y libres de ftalatos dañinos. Reserve – Rain, de CLEAN RESERVE. $98.00. sephora.com 5 de 8 Ver Todo Inspiración mexicana Fragancias clean beauty, perfume Credit: Cortesía Viaja hasta las costas de la Riviera Maya con esta fragancia sensual con notas de jazmín y agua de mar. La Mar Eau de Parfum, de House of BO. $290.00. houseofbo.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Opción sólida Fragancias clean beauty, perfume Credit: Cortesía Evita las frascos difíciles de reciclar y opta por un perfume sólido, una opción clásica y sostenible. Karma Solid Perfume, de Lush. $16.50. lushusa.com 7 de 8 Ver Todo Para él Fragancias clean beauty, perfume Credit: Cortesía Una fragancia masculina sutil con el frescor de un día en la playa y un toque cítrico. Cologne en Sea Salt, de Every Man Jack. $30.00. everymanjack.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

