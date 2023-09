Con esta foto, Karol G hace el anuncio que todos esperaban y cierra capítulo con Anuel La colombiana no solo presumió cuerpazo en plena forma en sus últimas imágenes, hay un mensaje mucho más importante en ellas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G atraviesa el mejor momento de su vida, y a la vista está. La colombiana no solo sigue llenando cada uno de sus conciertos hasta la bandera, como el más reciente en Miami, sino que ha logrado encontrar ese balance perfecto con la comida y el ejercicio que la tiene luciendo espectacular y de lo más fit. La cantante compartía una nueva publicación en las redes que no ha pasado desapercibida para nadie. Primero, por las abdominales de acero que muestra y, segundo, por un detalle con el que anuncia con más fuerza que nunca que, el pasado, pasado es. "Esta grandota, una chulería", escribía orgullosa de sí misma. Karol Gi Karol G sorprende con esta foto y el paso que ha dado | Credit: IG/Karol G Además de ganarse todos los piropos de sus seguidores por verse mejor que nunca, muchos también se percataron de algo que tenían muchas ganas de que ocurriera y no terminaba de llegar. ¡Adiós al tatuaje en la mano de Anuel! El nombre que aparecía a lo largo de su dedo pulgar se ha desvanecido, lo que significa que Karol se lo está borrando. Ambos, durante su relación, sellaron con tinta su amor en su piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen muestra a la perfección y de frente que casi, casi no queda rastro del nombre del que fuera su pareja. Un paso para dar el carpetazo final a una historia que prefiere ni mencionar. La instantánea ha alegrado tanto a sus fans que así mismo se lo han hecho saber con mensajes. "Qué bonita te ves sin ese tatuaje", "Se está borrando el tatuaje, finalmente", "Tatuaje borrado, ya valiste, Anuel", "Eso es, siempre para adelante", "¡Tatuaje de Anuel fuera!", le expresaron tan solo algunos.

