Muy pronto podrás encontrar mercancía de Forever 21 en las tiendas de JCPenney La nueva mercancía estará en 100 tiendas de la popular cadena y también su página web. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Forever 21 se ha convertido en la tienda favorita de muchas chicas a las que les gusta lucir a la moda sin tener que gastar una fortuna. La tienda, cuyos precios son de los más asequibles del mercado, ofrece piezas cool, modernas y muchas veces también ofrece copias de los diseños más populares de marcas prestigiosas. Por varios años, la cadena de tiendas fue una de las más populares en Estados Unidos. Es popularidad ha ido declinando debido a la aparición de otras tiendas y por algunos líos en los que se han metido, como demandas y su declaración de bancarrota en el 2020. Ahora en busca de mantenerse relevantes, la empresa ha decidido colocar su mercancía en una de las cadenas más importantes del país. Resulta que JCPenney anunció que muy pronto tendrá ropa de Forever 21 en 100 de sus establecimientos alrededor del país. La selección incluirá vestidos, faldas, pantalones y blusas, y estarán disponibles tanto en las tiendas con en su website. "Forever 21 y JCpenney comparten la misión de hacer que las últimas tendencias estén accesibles para todos, mientras inspiramos un estilo único y confidente", dijo en un comunicado Michelle Wlazlo, vicepresidente ejecutivo y director de mercancía de JCPenney. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así es que no te sorprendas cuando llegues a uno de los establecimientos de JCPenney y encuentres las frescas y modernas piezas de Forever 21, que, además, como siempre, tendrán precios superasequibles.

