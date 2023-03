Forever 21 honra el legado de Selena Quintanilla con una nueva colección de ropa Aquí los detalles de todas las piezas inspiradas en su estilo único y que seguro van a enloquecer a todos sus fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena, Forever 21 Forever 21 honra el legado de Selena Quintanilla con una nueva colección de ropa | Credit: Cortesía de Forever 21 Selena Quintanilla sigue siendo "La Reina" del glamour y aún 27 años después de su muerte, millones de mujeres continúan inspirándose en ella y en su estilo único. Después del éxito arrollador de la colección de maquillaje de MAC inspirada en Selena Quintanilla, quedó más que claro que los fans de la cantante texana quieren hacerse con todo tipo de mercancía que les recuerde a su ídolo. Ahora, tienen un motivo para celebrar gracias al anuncio de Forever 21 de que honrará a la cantante querida con una nueva línea de ropa inspirada en su legado. Selena, Forever 21 Selena, Forever 21 Left: Forever 21 honra el legado de Selena Quintanilla con una nueva colección de ropa | Credit: Cortesía de Forever 21 Right: Forever 21 honra el legado de Selena Quintanilla con una nueva colección de ropa | Credit: Cortesía de Forever 21 Tras el éxito de la primera colaboración de la empresa creada para celebrar los 22 años de la película "Selena", esta nueva colección presenta una selección de piezas ideales para cualquier fan de la cantante. Las 16 piezas incorporan imágenes famosas de Selena e incluyen camisetas gráficas y sudaderas con capucha. Selena, Forever 21 Selena, Forever 21 Left: Forever 21 honra el legado de Selena Quintanilla con una nueva colección de ropa | Credit: Cortesía de Forever 21 Right: Forever 21 honra el legado de Selena Quintanilla con una nueva colección de ropa | Credit: Cortesía de Forever 21 La colección de tallas inclusivas presenta diseños tanto para hombres como para mujeres, y está disponible hoy tanto en línea como en tiendas en todo el país. Estas camisetas son perfectas para los amantes del ícono de la música tejana, pero también están marcando tendencia. Hace solo unos meses, captamos a Jennifer López vistiendo un t-shirt de Selena para salir de compras.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Forever 21 honra el legado de Selena Quintanilla con una nueva colección de ropa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.