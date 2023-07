Un año después de mostrar los pezones con traje transparente, Florence Pugh repite revelador estilo La actriz fue el centro de una polémica por mostrar sus senos, pequeños según sus críticos, el año pasado. Ahora ha apostado por un vestido más revelador todavía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Florence Pugh vuelve a mostrar senos vestido transparente Valentino Credit: Marc Piasecki/WireImage Aunque estamos acostumbrados a ver transparencias y sensuales vestidos a todas horas, parece que sigue molestando a ciertas personas que mujeres que no cumplen con sus ideas sobre "cuerpos perfectos" muestren piel. El año pasado la actriz Florence Pugh fue la protagonista de una tremenda polémica, tras aparecer en el desfile de Alta Costura otoño invierno de Valentino con un vestido fucsia transparente que dejaba ver sus senos. No fue el hecho de mostrarlos en sí lo que generó decenas de miles de comentarios, sino el tamaño de estos, al parecer pequeños para el gusto de los opinadores. Críticas de las que la nominada al Oscar supo defenderse con mucha clase y sentido común. Florence Pugh vuelve a mostrar senos vestido transparente Valentino Credit: Jacopo Raule/Getty Images Ahora, un año después, la actriz de Don't Worry Darling ha vuelto a decir presente en la pasarela de nuevo con un revelador traje, esta vez en un delicado azul bígaro y estrenando corte de pelo en color rosado. Nos encanta el contraste entre el estilo punk de cabello y el femenino vestido de gasa, con una larga y espectacular cola, cuello halter adornado con volantes y lazo negro en la parte de atrás creado por Pierpaolo Piccioli. Florence Pugh vuelve a mostrar senos vestido transparente Valentino Credit: Marc Piasecki/WireImage Aunque ha llevado trajes voluminosos y transparentes en el pasado, ninguno ha dejado tan poco a la imaginación como este que portó para el desfile celebrado en el Palacio de Chantilly y que combinó con zapatos estilo mary-jane negros y un sencillo bolso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre inspirada" escribió la actriz en su cuenta de Instagram bajo varias instantáneas con el glamoroso vestido. "Tan agradecida de poder ver el arte que tú y tus creadores trabajáis tan duro para conseguir. Otra vez, ha sido impresionante. Bien hecho a todos los que desfilaron por esos escalones, un espectáculo increíblemente hermoso". Florence Pugh vuelve a mostrar senos vestido transparente Valentino Credit: Marc Piasecki/WireImage Pugh fue una de las numerosas caras conocidas que hemos podido ver presentes en la Semana de la Moda de la Alta Costura de París, además de Cardi B, Camila Cabello o Shakira, entre otras. ¿Qué te parece el vestido?

