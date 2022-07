Florence Pugh a los críticos de sus transparencias: "¿Por qué le tienes tanto miedo a los senos?" La actriz Florence Pugh ha sido blanco de duras críticas sobre su cuerpo tras aparecer en el desfile de Alta de Valentino en Roma con un vestido rosa semitransparente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Florence Pugh Florence Pugh | Credit: Florence Pugh/IG Luego de que Florence Pugh apareciera en el desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 2022 de Valentino en Roma con un vestido rosa semitransparente que dejaba ver sus pezones, la actriz británica ha sido blanco de duras críticas sobre su cuerpo. No obstante, reconoció que sabía que esto podía pasar desde que eligió vestir la prenda, y envió un comentario a sus detractores. "Escuchen, supe cuando me puse ese increíble vestido de Valentino que no había forma de que no hubiera un comentario al respecto. Ya sea negativo o positivo, todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Estaba emocionado de usarlo, ni un guiño de mí estaba nervioso. No lo estuve antes, durante o incluso ahora después", comenzó diciendo la actriz de 26 años en un comentario en su cuenta de Instagram. "Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, en público, con orgullo, para que todos lo vean. ¿Incluso lo hace con sus títulos de trabajo y correos electrónicos de trabajo en su biografía?", añadió. La actriz de Black Widow y Little Women admitió que no es la primera vez y no será la última vez que una mujer escuchará "lo que le pasa a su cuerpo por parte de una multitud de extraños, lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes, los hombres", dijo. "Afortunadamente, he llegado a un acuerdo con las complejidades de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz con todos los 'defectos' que no podía soportar mirar cuando tenía 14 años", sostuvo. "Muchos de ustedes querían decirme agresivamente lo decepcionados que estaban por mis 'tetas pequeñas', o cómo debería avergonzarme por tener un 'pecho plano'. He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis senos y no le tengo miedo". "Lo que es más preocupante es…. ¿Por qué le tienes tanto miedo a los senos? ¿Pequeños? ¿Largos? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Sólo uno? ¿Quizás ninguno?", escribió. "Me hace preguntarme qué te pasó para estar tan contento de estar tan molesto por el tamaño de mis senos y mi cuerpo..?" La nominada a un Oscar dijo estar agradecida de haber crecido en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. "Fuimos criados para encontrar poder en los pliegues de nuestro cuerpo. Para ser ruidoso acerca de estar cómodo. Siempre ha sido mi misión en esta industria decir 'a la mierda y al carajo' cada vez que alguien espera que mi cuerpo se transforme en una opinión sobre lo que es sexy o sexualmente atractivo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, la actriz reiteró: "Me puse ese vestido porque lo sé. Si abusar públicamente de las mujeres en 2022 es tan fácil para ti, entonces la respuesta es que eres tú quien no lo sabe. Crecer. Respeta a la gente. Respetar los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos. La vida será mucho más fácil, lo prometo. Y todo por dos lindos pezones…".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Florence Pugh a los críticos de sus transparencias: "¿Por qué le tienes tanto miedo a los senos?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.