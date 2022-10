7 tipos de flequillos que te hacen ver más joven Existen diferentes tipos de flequillos y algunos de ellos, pueden hacer que te veas más fresca y rejuvenecida. ¿Sabes cuáles son? Aquí te los mostramos: Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 1.Flequillo cortina: Este tipo de corte de cabello es capaz de estilizar desde los rostros redondos hasta los cuadrados. ¡Todos por parejo! Su apariencia es la de ser ligeramente más corto en el centro y con mechones más extensos en los laterales. Es perfecto para disimular las líneas de expresión o bien si tienes una frente amplia. 2. Flequillo desfilado: Su forma es extensa a los costados, lo que hace que alargue la cara y asuma rasgos más dulces. 3. Flequillo recto y por debajo de las cejas: Si andas en busca de un estilo más clásico, sin duda el recto y por debajo de las cejas será perfecto para ti. Los expertos lo recomiendan si tienes melena abundante y ojalá despuntado para no volverlo tan rígido. Si en tu caso no tienes una cantidad de cabello considerable, la variante que mejor se ajusta a tus características es optar por un flequillo recto con corte asimétrico a los laterales. Mujer bella con flequillo Mujer bella con flequillo | Credit: Getty Images 4. Flequillo shaggy: Al mejor estilo de Taylor Swift. Déjale tu nuevo estilo de pelo a un(a) estilista experto(a) para que le dé volumen con algunas capas finas y delicadas. ¡Lucir más joven es posible siguiendo estos trucos de belleza y estilismo! 5. Flequillo largo + cabello extra large: Es un look desenfadado y desigual, capaz de hacerte ver más joven en cuestión de minutos sin necesidad de pagar enormes sumas de dinero. Luego de ello, ¿qué tal y si te pintas el pelo con los tintes de cabello que están de moda durante este año? 6. Flequillo recto + mechas ombré: Su resultado final es un corte mucho más juvenil. Eso sí, las mechas tienen que ser con raíces oscuras y medias puntas más claras. 7. Flequillo lateral: ¿Tu cara es cuadrada u ovalada? ¡Dale oportunidad a este estilo de corte! Además de hacerte ver de menos edad, el flequillo inclinado hacia un lado marca menos los ángulos de tu cara, la afina y la vuelve más delicada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 7 tipos de flequillos que te hacen ver más joven

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.