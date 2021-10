Descubre la firma argentina que ha participado en la Semana de la Moda Vegana Nous Etudions une el poder de la tecnología con las técnicas de costura ancestrales y ha mostrados sus diseños sostenibles en la Semana de la Moda Vegana celebrada en Los Ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada se celebró en los Ángeles la tercera edición de la Semana de la Moda Vegana, organizada por Emmanuelle Rienda. Una oportunidad para conocer las marcas que lideran la búsqueda de la sostenibilidad y la práctica de hábitos más amigables con el planeta dentro de la industria de la moda. Una de las principales firmas que participó en el evento fue la argentina Nous Etudions, fundada por Romina Cardillo en el año 2014 con el objetivo de unir los avances tecnológicos con las técnicas ancestrales de costura y crear moda vanguardista. Cardillo se convirtió en la primera firma de moda vegana de Argentina con su proyecto de indumentaria masculina Grupo 134 creado en 2007 y siete años más tarde creó Nous Etudions para mostrar una personal visión de la moda y transmitir el mensaje de que la ropa sin género, la sostenibilidad y el veganismo en esta industria deben ir de la mano. Un proyecto que ha hecho de su defensa del medioambiental así como su apuesta por el slow fashion sus valores de marca. En 2020, Cardillo fue preseleccionada para el prestigioso premio de la moda LVMH. Firma vegana argentina moda Credit: Instagram Romina Cardillo Sus prendas unisex están confeccionadas con diferentes textiles, como bio hilos o neopreno biodegradable, utilizando técnicas como el punto yika a manos de la comunidad wichi, o por encastre, es decir, como si se tratase de un puzzle, sin costuras. Entre sus diseños, creaciones voluminosas, de inspiración orgánica y cierto aire futurista en conjuntos monocromáticos de tonos intensos y blancos. En su colección Oxymoron presentada en Los Ángeles abundan las chaquetas y abrigos oversize, prendas voluminosas con estampados gráficos y accesorios de gran tamaño, todo con un aire vanguardista en una paleta de rosas, naranjas, verdes y amarillos, y elaborados en tejidos biodegradables. Se trata de una línea basada en la colaboración con otros artesanos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de Nous Etudions, cabe resaltar la participación de la marca surcoreana Vegan Tiger en esta Semana Vegana de la Moda. Con piezas de estampados sedosos en colores ácidos, blusas escote halter en cuero vegano, faldas de inspiración lencera y un abrigo de piel sintética con estampado de tigre que llamaron la atención. La mera celebración de este evento, junto a las medidas que han tomado algunas marcas como poner fin al uso de pieles, pone de relevancia el interés creciente de muchas firmas por la sostenibilidad. Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de un espacio pop up de venta con productos de 18 marcas de diferentes lugares del mundo entre las que se encontraba la mexicana Desserto, con accesorios de cuero de cactus, Solios, dedicada a la venta de relojes que funcionan con energía solar y cuentan con correas de cuero vegano o Sylven New York con sus zapatos de cuero de manzana. También se exhibieron películas y se realizaron charlas en torno a la moda y la sostenibilidad.

