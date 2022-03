Oscars 2022: Así lucieron las famosas en la fiesta de Vanity Fair Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ariana DeBose, Sofia Vergara, Jessica Chastain, Oscars 2022 Credit: Arturo Holmes/FilmMagic; Dimitrios Kambouris/WireImage ¡Después de los premios empieza la fiesta! Aquí vimos las ganadoras y más estrellas luciendo trajes de ensueño en una de las fiestas más populares de la noche. ¿Cuál fue tu look favorito? Empezar galería Ariana DeBose Ariana DeBose, Oscars 2022 Credit: Arturo Holmes/FilmMagic Celebró su gran triunfo llevando un minivestido negro Mônot y sandalias transparentes. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara, Oscars 2022 Credit: Arturo Holmes/FilmMagic La colombiana mostró su esbelta figura con este traje clásico de Mark Zunino. 2 de 10 Ver Todo Anya Taylor-Joy Anya Taylor-Joy, Oscars 2022 Credit: Frazer Harrison/Getty Images Impactó en la alfombra con una propuesta sensual de Dior y un tocado con velo dramático. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Jessica Chastain Jessica Chastain, Oscars 2022 Credit: Dimitrios Kambouris/WireImage Con su Oscar por mejor actriz en mano, lució hermosa con este vestido verde strapless de Gucci. 4 de 10 Ver Todo Stephanie Beatriz Stephanie Beatriz, Oscars 2022 Credit: Frazer Harrison/Getty Images La voz de Mirabel en Encanto optó por un vestido simple y sofisticado de corte columna. 5 de 10 Ver Todo Adria Arjona Adria Arjona, Oscars 2022 Credit: Dimitrios Kambouris/WireImage Radiante lució la actriz puertorriqueña llevando una pieza asimétrica con escote atrevido de Loewe. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian, Oscars 2022 Credit: Frazer Harrison/Getty Images La empresaria eligió un traje ceñido azul celeste de su marca preferida del momento, Balenciaga. 7 de 10 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Frazer Harrison/Getty Images La hermana menor de Kardashian también llevó Balenciaga, optando por una pieza negra voluminosa. 8 de 10 Ver Todo Dakota Johnson Dakota Johnson, Oscars 2022 Credit: Frazer Harrison/Getty Images Regia lució en la fiesta ataviada con este traje de plumas y brillo creado por Gucci. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Winnie Harlow Winnie Harlow Credit: Frazer Harrison/Getty Images La modelo mostro su vitíligo sin complejos con esta propuesta reveladora en tono lila de Versace. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

