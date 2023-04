¡Cuánto glamour! Los looks de los famosos en la fiesta de la doctora Tania Medina en República Dominicana Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Fiesta Doctora Tania Medina Credit: Tania Medina Aleyson PR Inspirada en la icónica gala del MET de Nueva York la célebre doctora dominicana realizó este pomposo evento en Santo Domingo al que asistieron más de 300 invitados y varias de nuestras celebridades favoritas para festejar su cumpleaños y apoyar a la Fundación "Sin etiquetas" que ayudará a niños con autismo y necesidades especiales. ¡Mira aquí las pintas de tus famosos! Empezar galería Inspiración MET Fiesta Doctora Tania Medina Credit: Tania Medina Aleyson PR La doctora Tania Medina llevó cinco vestidos entre los que se destacó uno inspirado en el look Deco que Blake Lively

llevó al Met Gala del 2018 con los mismos tonos en turquesa y metálicos que hacen homenaje al Chrysler Building, los encargados de crearlo fueron el diseñador dominicano Joel Reyes y el reconocido asesor de imagen Eddy Gomez. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Lujo de invitadas Fiesta Doctora Tania Medina Credit: Tania Medina Aleyson PR La homenajeada con un traje que hace alusión al famoso de Versace que luciera JLo en sus primeras alfombras posa junto a Marisol Terrazas, Génesis Suero y Yanelis Sosa. 2 de 9 Ver Todo Génesis Suero uero- Tania Medina Credit: Instagram Genesis Suero La presentadora de Telemundo y participante de la nueva temporada de Top Chef VIP asistió con un bello traje estampado de la dominicana Giannina Azar. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Giselle Blondet y Carlos Adyan Blondet y Adyan -Dra Tania Credit: Instagram Giselle Blondet Con estas propuestas de la diseñadora Lucía Maldonado este par de amigos y colegas de Telemundo lucieron modernos, divertidos y acordes al tema de la velada inspirada en la gala del MET. 4 de 9 Ver Todo Chiky Bombom Chiky-Tania Medina Credit: Instagram Chiky Bombom Regia de negro con una creación del dominicano Joel Reyes, la conductora de Hoy Día mostró su silueta y presumió los amplios volantes de su diseño. 5 de 9 Ver Todo Carolina Sandoval Sandoval-Tania Medina Credit: Instagram Carolina Sandoval Con el tono del año, nuestra querida amiga enseñó sus curvas con orgullo en esta voluptuosa creación fucsia tipo princesa inspirada en los cuentos de hadas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Radamés Espíritu y Andreína Martínez Espíritu-Tania Medina Credit: Cortesía Radamés Espiritu El estilista demostró una vez más la eterna elegancia de la chaqueta blanca del esmoquin tropical y su hermosa acompañante la tendencia de los cutouts y las transparencias ideal para quienes tienen la figura para destacarse. 7 de 9 Ver Todo Niño Prodigio Prodigio-Tania Medina Credit: Instagram Nino Prodigio Nuestro astrólogo y consejero de cabecera también acudió a la fiesta de punta en blanco. Su impecable traje con apliques religiosos también se inspiró en otra célebre gala del MET "Heavenly Bodies" en la que se elogiaba la influencia del catolicismo en la moda. 8 de 9 Ver Todo Dama de rojo Rojo Tania Medina Credit: Cortesía Tania Medina El diseñador dominicano Joel Reyes y el reconocido asesor de imagen Eddy Gomez confeccionaron este vestido rojo que se ceñía a la silueta de la doctora Tania en la parte superior recamado con cientos de piezas de pedrería en su mayoría de Swarovski Atelier. Estaba acompañado con una corona barroca de cristales y aretes de cruz. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

