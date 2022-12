Así fue la moda en la fiesta de los Estefan y Dolce & Gabbana en Miami Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations En una noche llena de estrellas, se celebró a lo grande el final del Art Week. ¡Aquí las fotos! Empezar galería Los anfitriones Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations Stefano Gabbana, Gloria Estefan, Emilio Estefan y Domenico Dolce citaron a las celebridades de Miami en el hotel Cardozo en South Beach para una noche llena de glamour y moda exquisita. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Lili Estefan Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations Para apoyar el evento de su familia, la presentadora optó por una pinta clásica de Dolce & Gabbana en estampado de leopardo elegida por su estilista favorita, Claudia Zuleta. 2 de 10 Ver Todo Lina Luaces Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations Su hija también estuvo presente, siguiendo la tendencia de los estampados salvajes con una minifalda de zebra y un crop top negro con la ayuda de Claudia Zuleta. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Geraldine Bazán Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations Junto a Federico Diaz, la actriz optó por un minivestido en tono nude adornado con pedrería y una falda de cola larga de la marca Piel Canela. 4 de 10 Ver Todo Clarissa Molina Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations Espectacular lució la joven presentadora vistiendo el tono del año en un conjunto elegido por la estilista Claudia Zuleta. Su look de belleza fue creado por la maquillista Zuleika Viera. 5 de 10 Ver Todo Marielena Dávila Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations La hermosa hija de Chiquinquirá Delgado y Guillermo Dávila vistió un bustier de encaje negro y una minifalda de vinil a juego. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Meza Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations Regia y sofisticada quedó la exmiss Universo en el gran evento con un traje negro, tacones dorados y su melena en hondas suaves. 7 de 10 Ver Todo Alix Aspe Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations La presentadora impactó con un estilo asimétrico en un tono anaranjado y sandalias de plataforma. 8 de 10 Ver Todo Águeda López Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations La esposa de Luis Fonsi presumió de su tonificado cuerpo con un minivestido negro, sandalias rojas y un bolso coqueto en forma de rosa. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kimberly Dos Ramos Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations La venezolana optó por un vestido ceñido con estampado de serpiente y un bolso de Nita Suri. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

