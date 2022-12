Así fue el espectacular y costoso cumpleaños al estilo Barbie de la hija de Canelo El mundo de la Barbie fue el tema de la fiesta de la hija menor del pugilista en la que había un supermercado, un salón de belleza y hasta una tienda con mercancía para regalarle a los invitados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de ser uno de los mejores boxeadores de los últimos tiempos, ahora Canelo Álvarez también es conocido como el papá más consentidor con sus hijas a quienes les regala las celebraciones de cumpleaños más elaboradas y costosas. Recordemos que hace tan solo unos meses, el pugilista tiró la casa por la ventana con el quinceañero de su hija mayor y el año pasado no escatimó gastos para celebrar a la más pequeña con una increíble fiesta de cumpleaños. Este fin de semana, su hija María Fernanda cumplió 5 años y sus papás volvieron a dejar a todos boquiabiertos con la espectacular fiesta. Este año el tema del festejo fue la icónica muñeca Barbie y la verdad es que el cumpleaños parecía como sacado de un cuento. Los decoradores Jaime González y Alfonso Helfon, de González + Helfon, fueron los encargados de que cada detalle quedara a la perfección. Ellos mismos han sido los encargados de las otras fiestas, al igual que de la boda del boxeador con la modelo Fernanda Gómez. La pequeña y sus papás llegaron en una limusina rosada junto a varias modelos disfrazadas de Barbie. La pequeña llevaba un hermoso vestido multicolor que la hacía lucir como una princesa, mientras que su mamá llegó con un vestido plateado con flecos. Pero lo más cool es que el boxeador se vistió como todo un Ken para llegar al lugar que por fuera parecía la verdadera casa de la legendaria muñeca. Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El lugar estaba decorado completamente de rosado con mesas redondas que tenían espectaculares centros de mesa algunos en forma de lámpara y otros con la B gigante hechas con flores. Adentro también hay un pequeño salón de belleza para las más pequeñas, al igual que un supermercado con muchos artículos relacionados a la Barbie. También había mercancía como camisetas, gorras y vasos para que los invitados se los llevaran a casa. Cumpleanos hija canelo alvarez Credit: Instagram/GonzaleHelfon Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Por su puesto no podía faltar un enorme pastel decorado de acuerdo al hermoso tema del festejo, al igual que un área de dulces llena de diferentes tipos de dulces, incluyendo cupcakes. En el centro del salón había un gran zapato rosado y desde el techo del lugar colgaban bolas de disco. Tampoco se podían quedar las gigantes cajas de muñeca dentro de las cuales la festejada y los invitados tuvieron la oportunidad de posar como la Barbie y el Ken. Pero no podemos negar que una de las cosas más cool fue la vitrina que en su interior tenía una impresionante colección de muñecas Barbie. Pero eso no era todo, el patio estaba lleno de juegos mecánicos para los más pequeños, al igual que divertidas actividades y una enorme piñata. Según las fotos y los videos, la niña disfrutó al máximo su soñada fiesta. ¡Felicidades Beba! Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram Cumpleanos Barbie hija menor canelo alvarez Credit: Instagram

