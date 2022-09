Glamour en la alfombra: lo mejor del Festival de Cine de Venecia 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cate Blanchett, Penelope Cruz, Florence Pugh Credit: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images (x2); Stefania D'Alessandro/WireImage Este año, el glamour también dijo presente en la alfombra roja de este gran evento. Aquí celebramos los mejores looks de esta semana llena de grandes celebridades. Empezar galería Cate Blanchett Cate Blanchett Credit: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images La actriz nos maravilló con este jumpsuit negro de Schiaparelli adornado de flores alrededor del escote. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Julianne Moore Julianne Moore Credit: Kate Green/Getty Images Divina y más joven que nunca lució la actriz con una confección asimétrica de tela metálica de Celine. 2 de 8 Ver Todo Tilda Swinton Tilda Swinton Credit: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images Amante de la moda Avant-garde, nos sorprendió ver a la actriz con un atuendo minimalista en lila. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ana de Armas Ana de Armas, Venecia Credit: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images La actriz cubana y estrella de Blonde homenajeó a Marilyn Monroe con esta prenda rosa de Louis Vuitton al estilo del viejo Hollywood. 4 de 8 Ver Todo Florence Pugh Florence Pugh Credit: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images La joven actriz inglesa acaparó miradas en la alfombra roja con su brillante vestido sensual de Valentino. 5 de 8 Ver Todo Penélope Cruz penelope cruz Credit: Stefania D'Alessandro/WireImage Vistiendo Chanel, la española lució chic como siempre, especialmente con su recogido clásico. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tessa Thompson Tessa Thompson Credit: Stefania D'Alessandro/WireImage La actriz de raíces mexicanas y panameñas le dio un toque vintage a su look verde neón de Christopher John Rogers con un tocado negro. 7 de 8 Ver Todo Laura Dern laura dern Credit: Stefania D'Alessandro/WireImage Con este conjunto azul real de Armani Privé, la actriz de Jurassic Park lució más regia que nunca. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

