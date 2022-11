Con canas y barriga, Fernando Colunga luce casi irreconocible en su nuevo papel de villano El actor mexicano cambia su rol de amoroso galán por un secuestrador asesino en la serie de Netflix El secreto de la familia Greco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de varios años ausentes antes las cámaras, Fernando Colunga ha regresado a la pantalla chica con la producción El secreto de la familia Greco, producido por Telemundo para Netflix, que se acaba de estrenar en la plataforma de streaming. Pero sus fanáticos igual se sorprenden ¡y mucho! con este rol. Lejos del caballeroso y sonriente galán al que nos tiene acostumbrados, el mexicano de 56 años interpreta en esta ocasión a Aquiles Greco, un oficial de policía retirado que se convierte en criminal. Con un aspecto físico muy cambiado, hemos podido ver al actor con una generosa barriga, pelo cano y el rostro lleno de arrugas y manchas propias de la vejez. Un personaje complicado en palabras del propio Colunga, quien ha admitido que Greco es muy lejano a él. Fernando Colunga irreconocible villano Credit: Cortesía Netflix "El público lo que busca es que uno tenga una propuesta nueva, que uno siempre esté dando lo mejor de sí para entretenerlos y para divertirlos" comentó en la rueda de prensa de presentación de la serie. "Lo que hacemos es simplemente renovar, construir y tratar de estar al ritmo de lo que se está viviendo para que ellos tengan un entretenimiento diferente. No pienso en un rechazo. Al contrario, me pongo en el lado del espectador y yo agradezco cuando mi actor favorito está tratando de buscar un nuevo camino". Además del cambio físico, la personalidad de este personaje también dista muchísimo de la del propio actor, pues es un hombre misógino, autoritario y malhablado que no duda en convertir a sus propios hijos en secuestradores y asesinos. Fernando Colunga irreconocible villano Credit: Cortesía Netflix Basada en una historia real, el protagonista de María la del barrio o La usurpadora no viene en esta ocasión a conquistar nuestros corazones, sino a mostrar el lado más amoral del patriarca de una aparente familia perfecta quien, en plena crisis económica decide dedicarse a secuestrar a personas ricas para mantener su tren de vida y posición social gracias al dinero de los rescates. Fernando Colunga irreconocible villano Credit: Cortesía Netflix Un auténtico ejercicio actoral que demuestra los diferentes retos que puede afrontar el mexicano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus admiradores están de suerte porque también podrán verle en El conde: amor y honor, un melodrama de época en el que buscará el afecto de Ana Brenda Contreras y en el que también participan Marjorie de Sousa o Chantal Andere entre otros actores, aunque para eso tendrán que esperar al 2023 cuando se estrene por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Con canas y barriga, Fernando Colunga luce casi irreconocible en su nuevo papel de villano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.