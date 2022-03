¿Cómo logro Fernanda del Castillo rebajar seis kilos? La actriz comparte detalles de la famosa dieta en México que la ha llevado a lograr el cuerpo de sus sueños Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernanda Castillo es una inspiración para muchas mujeres en lo referente a sus rutinas de belleza y cuidado. En sus historias recientes de Instagram, la mexicana quien siempre se destaca por su bella figura y porte compartió detalles de la ultima dieta que empezó a seguir desde este 4 de enero con fabulosos resultados. La actriz de telenovela y teatro quien acaba de protagonizar en Mexico la obra "Siete Veces Adiós" dice que la clave además de asesoría profesional ha sido reducir el consumo de carbohidratos. Desde que nació su hijo Liam había querido volver a su silueta envidiable de siempre y para hacerlo como primera medida se sometió a manos de un experto dietista que la acompañó en el proceso para no tener altibajos, ni rebotes o quebrantos de salud. La madre de Liam menciona que la dieta que siguió con mucha dedicación es famosa en Mexico y se conoce como el método cetogénico Zélé bajo en carbohidratos con alimentos ricos en proteínas de alto valor biológico y vegetales. El objetivo es que el cuerpo utilice reservas de grasa como su fuente de energía y así se queme el exceso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Castillo también afirma en sus historias que los productos de soporte nutricional del método Zelé ayudan a alcanzar y mantener el nivel ideal de peso y este se logra complementando la dieta con snacks ricos en proteínas de alto valor biológico. El caso es que Fernanda luce guapísima y que se prepara esta semana para celebrar su cumpleaños plena de salud y energía compartiendo con su pareja el actor Erik Hayser y su pequeño Liam. La actriz mexicana también afirma que el amor propio es el punto exitoso de partida para cualquier logro. Fernanda acaba de participaren el podcast "Se regalan dudas" donde precisamente habla de crisis amorosas del pasado, de cómo se reponía y cómo ha aprendido a amarse para construir la vida que está disfrutando en este momento. Fernanda Castillo podcast Credit: Instagram Fernanda Castillo Felicidades a Fernanda en su nuevo año de vida que empieza lleno de sueños, proyectos y con una silueta envidiable.

