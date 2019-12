Fernanda Castillo, Kylie Jenner y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Camila Cabello y Roselyn Sánchez son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Fernanda Castillo Image zoom Mezcalent La actriz mexicana mostó su esbelta figura con este sexy vestido negro de cuero sintético. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Kylie Jenner Image zoom 2019 Splash News/The Grosby Group Supersensual lució la joven empresaria con este sexy traje negro de lentejuelas con pronunciado atrevido escote y pronunicada abertura frontal de Balmain. 2 de 10 Applications Ver Todo Camila Cabello Image zoom Brad Barket/Getty Images for iHeartMedia Chic y moderna lució la cantante con este minivestino negro de terciopelo con mangas oversized abullonadas y pronunciado escote, de Redemption. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Altair Jarabo Image zoom Mezcalent La talentosa actriz mexicana eligió este vestido colorblock con cuello halter para asitir a una velada en la capital mexicana. 4 de 10 Applications Ver Todo Sofía Vergara Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Captamos a la actriz colombiana mientras estaba de compras en Beverly Hills ataviada con este look casual de jeans rasgados, camiseta blanca, gabardina crema y sandalia de plataforma. 5 de 10 Applications Ver Todo Roselyn Sánchez Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group La actriz puertorriqueña lució muy otoñal con este jumpsuit crema con estampado animal. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Gigi Hadid Image zoom Robert Kamau/GC Images La modelo acaparó miradas en Nueva York con este llamativo conjunto a cuadros. 7 de 10 Applications Ver Todo Katie Holmes Image zoom Monica Schipper/Getty Images Superchic y juvenil lució la actriz con este look de culottes de cuero, top negro con aberturas laterales y botas con estampado animal. 8 de 10 Applications Ver Todo Selena Gómez Image zoom Nos encanta ver a la artista contenta y luciendo tan elegante con este sexy vestido negro de seda que complementó con un fabuloso abrigo negro de terciopelo con pedrería de Miu Miu. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Taylor Swift Image zoom Jamie McCarthy/Getty Images for iHeartMedia Supercoqueta lució la cantante con este minivestido a rayas de lentejuelas que dejaba ver sus largas piernas. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Fernanda Castillo, Kylie Jenner y más en El look del día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.