El look del día - mayo 29, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del dia Credit: Mezcalent Jennifer López, Georgina Rodríguez, Ana de la Reguera y Fernanda Castillo son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer López El look del dia Credit: thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images En un día normal en la vida de la Diva pudimos verla pasear con una amiga ataviada con un pantalón negro ancho, top blanco y chaqueta de punto. Cartera negra acolchada de Coach y lentes de sol completaron su look. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana de la Reguera El look del dia Credit: Sam Taka Taka/ Cortesía La actriz asistió a un evento en Ciudad de México con un coqueto enterizo negro decorado con plumas en el torso de la firma española Not Your Business, reloj Hublot y aretes Bvlgari. 2 de 8 Ver Todo Alexa y Myrka Dellanos El look del dia Credit: Instagram El duo madre e hija está celebrando el cumpleaños de Myrka en Madrid, donde posaron así de sonrientes en un restaurante. Alexa eligió un conjunto de top tipo bustier y pantalones blancos, mientras que la cumpleañera optó por un pantalón negro y una chaqueta de aires toreros con intrincados detalles. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Fernanda Castillo El look del dia Credit: Mezcalent La actriz participó en un evento de moda en la capital mexicana con un conjunto muy original formado por un pantalón de mezclilla con bolsillos de Edgar Morales, combinado con una blusa magenta, una corsé de Sin remedios, cartera roja Hermès y joyería Bvlgari. 4 de 8 Ver Todo Renata Notni El look del dia Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Así de elegante vimos a la actriz mexicana en Cannes, con este vestido negro de corte recto y escote profundo de Armani, que acompañó con una increíble gargantilla en forma de serpiente de Bvulgari. 5 de 8 Ver Todo Eva Longoria El look del dia Credit: Marc Piasecki/FilmMagic La actriz se despidió de Cannes después de convertirse en una de las mujeres mejor vestidas del festival, con este seductor vestido rojo de tirantes, con detalles drapeados, pedrería bordada y cola, de Tony Ward, que combinó con sandalias de Santoni. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Salas El look del dia Credit: Neilson Barnard/amfAR/Getty Images for amfAR La futura novia deslumbró en la gala benéfica de amFAR en Cannes con este vestido rosado de un solo hombro con una dramática manga, toques dorados y pequeña cola de Rami Al Ali, que combinó con guantes largos y delicada joyería. 7 de 8 Ver Todo Georgina Rodríguez El look del dia Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images En el mismo evento benéfico pudimos ver a la pareja de Cristiano Ronaldo con este ceñido vestido negro con brillos de hombros caídos y abertura en la falda de Ali Karoui, que combinó con una impactante gargantilla Chopard y zapatos de Le Silla. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - mayo 29, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.