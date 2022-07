¡Wow! Fernanda Castillo cambia de look y parece veinteañera con este atrevido color de cabello La actriz mexicana ha sorprendido a sus seguidores compartiendo un video en el que aparece ¡con el pelo rosa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante el verano muchas celebridades aprovechan que están libres de proyectos laborales para cambiar de look y probar nuevos estilos de cabello, quizá más arriesgados si están en medio de una producción. Es el caso de Fernanda Castillo. La actriz ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir una historia junto a la estilista Gabriela Montes de Oca, en la que aparece con el cabello teñido de rosa pastel. Un color que sienta fenomenal a la artista y le quita varios años de encima. Este color, que vamos a ver por todos lados en esta temporada con la tendencia Barbiecore, es uno de los tonos no naturales favoritos de las famosas. Antes que Castillo Salma Hayek, Thalía, Shakira o Kim Kardashian han lucido cabelleras rosadas con soltura. Ataviada con un top ajustado de rayas multicolor y cuello con solapas en verde menta, la actriz de 40 años, se ve como una jovencita apuntándose al color más trendy. Recientemente también hemos visto a Megan Fox y Belinda, en una gama más llamativa con motivo del mes del orgullo, presumir sus melenas teñidas de rosa. Fernanda Castillo cambio look pelo rosa Credit: Instagram Además del fabuloso cabello, la protagonista de El señor de los cielos se ve espectacular con un maquillaje muy favorecedor. Con el rostro impecable, las cejas definidas, un toque de blush y labial rosado, lo que más llama la atención es el delineado gráfico que adorna sus ojos. Con abundantes pestañas, la línea juega con el espacio negativo que deja en el párpado y la forma sinuosa que le agranda el ojo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La propia estrella parece haberse convertido en una Barbie con ese nuevo look. Quedamos a la espera de que igual que publica las buenas noticias sobre su hijito Liam, o mensajes de amor con su pareja sentimental, Erik Hayser, comparta más imágenes de su cabello así como sus trucos para mantenerlo en casa, pues los colores pastel son difíciles de lucir perfectos. ¿Será que está inmersa en un nuevo proyecto o lo habrá hecho para experimentar? Sea cual sea el motivo, ¡qué guapa, Fernanda!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wow! Fernanda Castillo cambia de look y parece veinteañera con este atrevido color de cabello

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.