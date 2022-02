¡Fenty Beauty finalmente llega a Ulta Beauty! Aquí los detalles Las amantes del maquillaje y las fans de Rihanna quedarán fascinadas con esta noticia inesperada Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es secreto que Fenty Beauty, la línea de maquillajes y productos del cuidado de la piel creada por la cantante Rihanna, es una de las más exitosas y populares. Desde que la línea se lanzó al mercado en el 2018, todas desde las consumidoras hasta las celebridades grandes nos hemos quedado fascinadas con la marca. Ahora, tomará un gran paso para que más chicas todavía puedan conseguir sus productos divinos. Rihanna y Fenty Beauty acaban de anunciar que la marca tan codiciada llegará a Ulta Beauty y a Ulta.com el 6 de marzo. La marca empezó exclusivamente en Sephora, pero ahora las bases para todo tono de piel y los labiales fabulosos de Fenty Beauty serán aún más accesibles. En un comunicado de la marca, la cantante y futura mamá compartió su gran emoción. "Creé Fenty Beauty con una visión global en mente y esa visión trasciende todo, desde nuestras gamas de tonos y productos a dónde y cómo la gente puede comprar la marca. Quiero que todos estén realmente incluidos y la increíble comunidad de Ulta Beauty comparte la misma pasión por la belleza que yo", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que ya sabes, si quieres probar los productos de esta marca tan exitosa, podrás aprovechar de las ventas en tu Ulta más cercano.

