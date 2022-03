El nuevo y chic café de Fendi en Miami está forrado en talento latino El lugar estará abierto solo hasta el mes de mayo en el Design District de Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La ciudad de Miami está repleta de restaurantes superchic y lugares que no tienen nada que envidiarle a los de otras grandes ciudades. También, la Ciudad del sol, cuenta con decenas de centros comerciales y tiendas superlujosas. Eso sí, muy pocas tan espectaculares como la de la marca Fendi, ubicada en el Design District. Fue justamente dentro del restaurante OTL, ubicado al lado de la tienda, en en el que el año pasado la marca abrió un moderno y fabuloso café, que se convirtió en el más in del área y hasta inspiró a muchas personas de otros estados a visitar la ciudad. El café, que solo estuvo abierto por unas semanas, regresó a Miami, pero ahora con un toque muy latino. Resulta que la fachada del café, en el cual reinan los colores rojo, naranja y amarillo, está adornada con varias ilustraciones del desaparecido artista puertorriqueño Antonio López. Las llamadas "Chicas López", fueron convertidas en grandes vallas para adornar la fachada del lugar, dándole un toque muy cool y divertido al establecimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fendi - ilustracion del artista Antonio Lopez Credit: Fendi Fendi - ilustracion del artista Antonio Lopez Credit: Fendi Este es un homenaje al legendario ilustrador de moda, cuya estética también forma parte de la colección primavera/verano 2022 de Fendi. Esta colección está inspirada en las décadas de los 60 y 70, con toques modernos que enamoran a la mujer actual. Las piezas de la colección incluyen referencias e ilustraciones de López. El café solo estará abierto hasta el próximo mes de mayo, así es que si quieres disfrutar de este establecimiento y tomarte fotos muy cool en su fachada, tienes que aprovechar estas semanas para hacerlo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El nuevo y chic café de Fendi en Miami está forrado en talento latino

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.