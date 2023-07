Fátima Cuéllar, modelo de Rodner Figueroa, ahora es la favorita para convertirse en Miss El Salvador Proveniente de una familia de agricultores, Fátima Cuéllar ha logrado salir adelante y convertirse en una modelo que busca ser reina de su natal El Salvador. Esta es su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Rodner Figueroa lanzó su marca de ropa Rodner Figueroa Style su primera modelo fue Fátima Cuéllar, una joven de origen salvadoreño que ha buscado un lugar en el mundo de la moda, al mismo tiempo que en los certámenes de belleza. Así, compitió representando a su país en el certamen Miss Mundo en el año de 2017, colocándose en las finalistas. Si bien, no logró la corona, ahora, quiere contender nuevamente por el título de reina de su nación, representando a su natal Cuscatlán, para así competir en Miss Universo. De hecho, diversos famosos la han señalado como su favorita; entre ellos, el propio Figueroa, quien no dudó en mostrarle su respaldo de manera pública. "¿La reconoces? Te cuento. Ella es Miss Cuscatlán, mi candidata favorita al ganar la corona de Miss El Salvador este domingo. Se llama Fátima Cuéllar y fue la modelo con que debutamos nuestra primera colección de Rodner Figueroa Style. Su belleza, su naturalidad, su inteligencia, su porte y su magnética energía siento que nos ayudó a que nuestro lanzamiento fuera todo un éxito porque ella representa la belleza de la mujer salvadoreña que está muy arraigado al ADN de nuestra marca", escribió Figueroa en su cuenta de Instagram. "Exaltar y enaltecer nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra esencia. Fátima viene de una familia de agricultores pero su pasión por crecer la hizo mudarse a la capital en busca de mejores oportunidades", agregó. "Se graduó de comunicación social e incursiono en el modelaje. Siempre inquieta siguió creciendo y se mudó a Nueva York y base de trabajo y disciplina logró desfilar en la Semana de la Moda en la Gran Manzana. Ahora está de regreso en Sivar luchando por un sueño más. Le deseo con todo mi corazón que este Domingo alcance el sueño de poder representar dignamente al Pulgarcito de las Américas ante el Universo en Miss Universo". Fátima Cuéllar Credit: Fátima Cuéllar Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no es el único famoso que quiere ver a la joven con la corona, también están Osmel Sousa, Carlos Adyan, Lucho Borrego y la ex Miss Universo, Andrea Meza, dándole su respaldo. Fátima Cuéllar nació el 8 de diciembre de 1997. A su corta edad debutó en el mundo del modelaje y los concursos de belleza. Espera que este domingo logre el triunfo para ir a Miss Universo.

