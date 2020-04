La tienda Fashion Nova tendrá que pagar $9.3 millones a sus clientes por mentirles La tienda fue acusada de dar tarjetas de regalo en vez de dar reembolsos By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fashion Nova es una de las tiendas virtuales más populares de los últimos tiempos y todo gracias a la moderna y coqueta ropa que ofrece a precios relativamente asequible. Además, también se ha convertido en favorita de millones de chicas porque famosas como Kylie Jenner han usado algunas de sus piezas y otras como Cardi B hasta han hecho colecciones especiales con la compañía. Sin embargo, la marca también se ha visto metida en varios problemas, uno de ellos debido a reportes de que los trabajadores que hacen su ropa lo hacen en pésimas condiciones y reciben centavos por cada hora de trabajo. También recordemos cuando Kim Kardashian los ha criticado mucho por hacer copias baratas de sus looks. Pero ahora su problema está relacionado directamente con sus clientes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que la compañía se verá obligada a pagar casi $10 millones, $9.3 para ser exactos, a muchos de sus clientes quienes por mucho tiempo estuvieron expuestos a “mentiras” de parte de la tienda, en especial a la hora de darle información acerca de la fecha en que llegarían sus paquetes. La empresa llegó a un acuerdo con la Comisión federal del comercio, después de que dicha institución interpusiera una demanda en su contra alegando que la tienda había violado la Mail Order Rule, que aplica a mercancía vendida en línea, por correo o por teléfono. En este caso, la demanda indicaba que Fashion Nova no entregaba los paquetes en el tiempo acordado e en muchas ocasiones el cliente ni los recibía, en ese caso la tienda les enviaba una tarjeta de regalo en vez de devolverles su dinero. Son precisamente esos clientes los que se van a ver beneficiados con este dinero. Una parte será repartida directamente por la Comisión federal del comercio, y la otra parte será enviado a los clientes de parte de la misma tienda. Así es que si tú eres uno de esos clientes que en algún momento duraste semanas esperando tu paquete o que recibiste una tarjeta de regalo cuando debías recibir un reembolso, es posible que recibas un pequeño regalo muy pronto. Advertisement

