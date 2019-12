La cadena de moda ultrarrápida Fashion Nova en tremenda polémica por los salarios de sus trabajadores Según un reporte del New York Times, la cadena de moda ultrarrápida favorita de Cardi B y Kylie Jenner paga una miseria a sus trabajadores. Mira los detalles del escándalo. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando una prenda cuesta $8, ¿quién paga esa rebaja en el precio? Hacer un vestido cuesta mucho más que eso, si utilizas buenos materiales y pagas un salario justo a tus trabajadores, eso es. Según ha publicado el New York Times, esta triste realidad es la clave del éxito del negocio de la marca de ropa ultrarrápida Fashion Nova, con la que famosas como Cardi B y Kylie Jenner han colaborado en el pasado, luciendo sus prendas o incluso diseñando colecciones enteras en colaboración con la firma. De acuerdo a la investigación del periódico neoyorquino, el departamento de trabajo abrió una investigación sobre Fashion Nova en 2016 en la que se encontraron con que la marca subcontrata los servicios de hasta doce fábricas en Los Ángeles que deben más de $3.8 millones en sueldos atrasados a sus trabajadores. Image zoom El New York Times se ha hecho eco de un comunicado emitido por los representantes legales de Fashion Nova en el que explican que ya han tomado acción inmediata con respecto a este tema, que han tenido varias reuniones con el departamento de trabajo para aclarar el asunto y que cualquier sugerencia de que su firma es responsable de no pagar a sus trabajadores es absolutamente falsa. De acuerdo a la investigación y el reporte del diario, las etiquetas de la ropa de esta marca son las que más veces se han encontrado al investigar más de doce fábricas de textiles en el área de Los Ángeles. Además, una de las trabajadoras que solía hacer ropa para ellos ha confesado que en las fábricas había ratas y cucarachas. Otras marcas de moda ultrarrápidas similares, como Missguided, se han visto enfrentadas a quejas en redes sociales y por parte de organizaciones internacionales después de poner a la venta prendas tan polémicas como su tristemente célebre bikini de 1 dólar. Y es que, como queda claro después de este reportaje del New York Times, cuando una prenda es tan barata alguien está pagando el precio y esas suelen ser las trabajadoras que hacen las prendas en unas condiciones muchas veces ilegales y muchas veces inhumanas. Advertisement

