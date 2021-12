¡Fiesta de la moda en Londres! Los mejores looks de los Fashion Awards 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Getty Images Conducidos por Billy Porter y en colaboración con TikTok, los premios del Consejo de la moda británica retomaron su entrega presencial en el Royal Albert Hall de Londres. Un evento al que asistieron numerosas celebridades con fabulosos diseños y en el que se rindió homenaje al recientemente fallecido Virgil Abloh. Empezar galería Gabrielle Union Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Stephane Cardinale/ Corbis Entertainment ¡El peinado! ¡El vestido! Todo era un exceso maravilloso en el look de la actriz, quien portó un espectacular vestido de Valentino Couture con falda voluminosa y capa en verde neón con joyas de Messika y un increíble moño. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Eiza González Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Karwai Tang/WireImage Siempre a la vanguardia, la mexicana se coronó como una de las mejor vestidas con este original conjunto de Paco Rabanne de estampado geométrico, con pantalones de brillos y corte setentero, y encima una falda con lentejuelas y flecos. La actriz completó su atuendo con un casquete de pedrería y un impresionante collar de Bvlgari. 2 de 12 Ver Todo Priyanka Chopra Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Samir Hussein/WireImage Otra amante de la moda, la actriz india captó nuestra atención con este llamativo traje de pantalón, botas y abrigo con larguísima cola con estampado floral firmado por Richard Quinn. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Poppy Delevingne Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Karwai Tang/WireImage Como una nifa, la modelo británica posó con este vaporoso atuendo de Giorgio Armani, un enterizo semitransparente con bordados y cubierto por capas de tul aguamarina. 4 de 12 Ver Todo Dua Lipa Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Samir Hussein/WireImage Muy elegante, la cantante optó por este vestido de líneas sencillas con mangas off the shoulder y cuello de Maximiliam que completó con joyas Tiffany & Co. 5 de 12 Ver Todo Alexa Chung Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Karwai Tang/WireImage Muy femenina, la influyente por excelencia optó por este vestido midi de falda evasé en color amarillo de Caroline Hu, con una gran flor en la cintura, que combinó con guantes largos de encaje y zapatos de Manolo Blahnik. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Indya Moore Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Gareth Cattermole/ BFC/ Getty Images La actriz de raíces puertorriqueñas y dominicanas se presentó así de sexy con un diseño a la medida de Tommy Hilfiger. El vestido, de terciopelo y seda, con bustier, escote irregular con lazada al cuello y gran abertura en la falda, resaltaba su esbelta figura. 7 de 12 Ver Todo Hailee Steinfeld Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Gareth Cattermole/ BFC/ Getty Images La actriz eligió este ajustado enterizo de brillos negro con lunares plateados y escote en la espalda de H&M. 8 de 12 Ver Todo Kehlani Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Mike Marsland/ WireImage La cantante fue otra de las famosas que apostaron por H&M para esta noche tan especial. Con un impactante diseño blanco con lunares negros, de un solo hombro y grandes volantes de tul en cascada que lució con un cinturón ancho y zapatos de punta. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adriana Lima Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Karwai Tang/WireImage Imponente, la modelo vistió un conjunto blanco de crop top y falda con abertura decorados con cristales Swarovski, de la diseñadora griega Celia Kritharioti. 10 de 12 Ver Todo Kris Jenner Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Samir Hussein/WireImage La matriarca del clan Kardashian asistió al evento con un conjunto negro de pantalón y estola de seda de Tommy Hilfiger. 11 de 12 Ver Todo Demi Moore Mejores looks fashion awards 2021 Credit: Karwai Tang/WireImage La mítica actriz apostó por un vestido de brillos en degradado con mangas off the shoulder y capa de tul de la firma Fendi que lució con guantes largos. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

