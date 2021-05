La cadena de farmacias CVS elimina las imágenes de belleza retocadas de sus tiendas Pionera en este tipo de iniciativas, la cadena CVS apuesta por minimizar el impacto sobre la salud mental que puede tener para las mujeres contemplar estándares de belleza irreales. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir CVS elimina imágenes de belleza retocadas Credit: Cortesía CVS Cuántas veces, cuando compramos un producto de belleza, sea una crema, un pintalabios o un champú, nos preguntamos "¿funcionará realmente? ¿Me quedará como en la foto?", inspirándonos en las imágenes que adornan los pasillos de supermercados, grandes almacenes o farmacias. Y nosotras mismas sabemos que esas fotografías probablemente han sido editadas y retocadas hasta que la modelos presume una piel impecable - a pesar de ser en ocasiones celebridades que superan los 50 años-, un maquillaje de impacto o un cabello sedoso y brillante, casi irreal. Las imágenes alteradas pueden afectar al concepto que tenemos de nosotras mismas y lejos de inspirarnos, pueden crear inseguridades y problemas de autoestima. Los filtros de las redes sociales también han contribuido a esta tendencia, que tristemente afecta incluso a niñas muy jovenes, como denuncia la marca Dove en su última campaña junto a la cantante Lizzo. La cadena de farmacias CVS decidió en 2018 educar a sus clientes en las diferencias que presentan las fotos alteradas digitalmente y las que no, un compromiso al que bautizaron como CVS Beauty Mark y que han conseguido completar, siendo totalmente transparentes sobre las imágenes que decoran sus pasillos de belleza. Se trata de la primera gran cadena de tiendas que adquiere este tipo de misión con la que pretende sentar ejemplo. "CVS Pharmacy está centrada en ayudar a sus clientes en su viaje hacia una mejor salud, y la belleza no es una excepción", dijo Neela Montgomery, presidenta de CVS Pharmacy y vicepresidenta ejecutiva de CVS Health en un comunicado. "A la vez que completamos [el proyecto] Beauty Mark en nuestros pasillos de belleza, estamos orgullosos de liderar la industria de la belleza con esta declaración de intenciones que apoya la salud mental de nuestros clientes, especialmente de las mujeres jovenes. Esperamos que esta autenticidad continúe, ya que la pandemia ha creado nuevos y diferentes problemas en este aspecto". CVS elimina imágenes de belleza retocadas Credit: Cortesía CVS La empresa también ha anunciado que la siguiente fase de su iniciativa Beauty Mark, se centra en el impacto sobre la salud mental al que se enfrentan las mujeres a raíz de haber incrementado el tiempo que pasan delante de las pantallas y en las redes sociales durante el confinamiento. A través de una encuesta realizada a 1.502 mujeres de entre 18 y 35 años con la colaboración de la psicóloga Dr. Pamela Rutledge, han analizado cómo la transparencia en el mundo de la belleza afecta a las mujeres que con la pandemia han cambiado la forma en la que trabajan, acuden a la escuela o socializan. Y algunos datos son realmente llamativos, revelando una importante crisis de autoestima. El 34% de las encuestadas se sienten menos confiadas en su apariencia que antes de la pandemia.

El 56% dejaría algo que ama durante una semana antes que compartir online una imagen de la que no se sienten seguras.

El 45% de las mujeres que realizan videollamadas utilizan filtros para alterar sus apariencia.

Un 71% dice que es imposible no compararse con otras mujeres online.

El 85% desea que hubiera más transparencia a la hora de compartir imágenes de belleza.

Y un 58% se siente peor con su físico después de ver fotos alteradas. Por otro lado, según la Doctora Rutledge, el sencillo acto de dedicarse tiempo y realizar alguna actividad relacionada con la belleza puede ayudar a minimizar el impacto negativo. El 83% de las encuestadas afirma sentirse mejor cuando llevan una rutina de belleza.

Un 80% de las que pasan al menos una hora al día mirando sus propias imágenes, se siente inspirado cuando ven imágenes sin alterar de modelos online.

El 54% dice que ver una foto de otros sin alterar, le hace sentirse mejor consigo mismas. Desde que anunció su proyecto Beauty Mark, CVS ha trabajado con todas las marcas que se venden en sus establecimientos, así como con influyentes de las redes sociales, para redefinir los estándares de la industria en sus secciones de belleza, con el objetivo de reflejar una representación más auténtica y promover una auto estima sana. Por ejemplo Covergirl, Olay o Flower Beauty no emplean imágenes retocadas en los anuncios de sus establecimientos. La marca creada por Drew Barrymore, disponible en tiendas CVS desde el año pasado, ha abrazado este proceder desde el principio. "Flower Beauty trata de repartir alegría y positividad, y la iniciativa Beauty Mark es una extensión de nuestros valores", publicó la actriz en sus redes sociales. "Crear autenticidad y transparencia en la sección de belleza es in creíblemente importante así como el efecto que tiene sobre la salud mental ver constantemente estándares de belleza irreales, que puede ser extremadamente perjudicial para la imagen que uno tiene de uno mismo. Esto me toca de cerca como madre de dos niñas. Estoy inmensamente orgullosa de formar parte de esta misión". CVS elimina imágenes de belleza retocadas Credit: Cortesía CVS La cadena también ha anunciado el nombramiento de Nyma Tang como Consultora de Belleza Inclusiva, como reflejo de su apuesta por la transparencia e igualdad en las secciones de belleza de sus tiendas. "Estoy emocionada por hacer los pasillos de CVS más inclusivos y un lugar donde los clientes no solo se vean reflejados en las imágenes que ve, también en los productos que encuentren en las estanterías", compartió Tang. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debido a los datos obtenidos en la encuesta, CVS mantendrá también una serie de charlas con expertos en salud mental y ampliará los servicios que provee junto a las aseguradoras en este campo.

