Fans de Rashel Díaz la criticaron en redes por una razón muy específica

Rashel Díaz siempre recibe halados de parte de sus seguidores en las redes por su estilo o look fashion.

Sin embargo, los usuarios hoy la criticaron por una razón muy específica: no estuvieron de acuerdo con la elección de su atuendo. Díaz optó por un vestido en estampados de diferentes tonos, azul, negro, violeta y lila. El vestido de magas largas al tener diversos colores en su estampado la hacía lucir diferente a lo acostumbrado.

¿A qué nos referimos? Por lo general, Díaz opta por atuendos de un solo tono o de piezas de un color sólido. Sin embargo, el traje que llevó hoy martes tiene diversas formas geométricas en el estampado.

“¡Hoy es martes de ondas! Cuando llevo el cabello así se ve más corto, pero me encantaaa. Que su día esté lleno de bendiciones y alegrías. ¿Sabes dónde las puedes conseguir? ¡Con nosotros en @unnuevodía!”, escribió la animadora del programa mañanero de Telemundo en el calce la foto.

Las opiniones estuvieron divididas. Mientras, a muchos les encató el cabello ondulado y corto de la empresaria de la línea de ropa deportiva Vida Rashel, usuarias criticaron su vestimenta. “No te queda bien el vestido. Se ve estirado en la parte del pecho, hoy fallaste eligiendo la ropa”, le dijo una persona. Incluso, hubo quien le dijo que el vestido no le realzaba tanto. “Eres una mujer hermosa. Pero ese vestido te hace lucir mayor de edad {muy señorona}”, agregó. Como Rashel siempre luce juvenil una persona expresó: “… Créeme que me escanta tu estilo, pero ese no te va bien”.