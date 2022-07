"Estás bien flaquita": Fans de Alejandra Espinoza se preocupan por su extrema delgadez Mira la fotografía que la carismática presentadora y actriz publicó en sus redes sociales y que despertó inquietud entre sus seguidores. ¿Qué opinas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Comer sano y tener una rutina de ejercicios para mantener su salud y figura es parte de la rutina diaria de Alejandra Espinoza. Sin embargo, una fotografía que la actriz publicó recientemente en sus redes sociales ha generado preocupación entre algunos de sus seguidores. La modelo mexicana compartió un retrato en su cuenta de Instagram en la que se ve guapísima y sonriente en una cocina luciendo unos ajustados jeans, con su cabello suelto ondulado y crop top negro de mangas largas que dejaba ver su diminuta cintura y plano abdomen. "¿Creen que sería prudente poner mi cocina rosa?", fue el mensaje que la carismática conductora de televisión usó para acompañar la imagen que cuenta con más de 14,000 'me gusta' y cientos de comentarios, algunos destacando su belleza y otros cuestionando el porqué está tan delgada. "Ale, te amo, pero.... estás demasiado flaquita", "Por favor cuida tu salud, estás muy flaca. Te envío mi amor y bendiciones", "Estás hermosa, pero muy delgada", "¡Dejen de chavar tanto con el peso! Nadie sabe lo que pasan las personas o no, ese tema no te corresponde. Las personas se miran al espejo, no es tu responsabilidad decirles como se ven", "Alex tu eres super mega flaca eres talla Doble 00. Nos puedes compartir tu dieta por favor. Tienes cuerpazo", son algunos de los cientos de mensajes que se leen en la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Espinoza, quien se encuentra en su país natal desde hace varios meses y fue parte de la lista de los 50 más bellos de People en Español, publicó varias historias en su Instagram disfrutando de una deliciosa pizza y también en el gimnasio. Hasta el momento no ha respondido a dichos comentarios. Alejandra Espinoza Credit: Instagram / Alejandra Espinoza Cabe destacar que no es la primera vez que la protagonista de Corazón guerrero es objeto de críticas por su cuerpo, en Febrero de este año contestó a sus haters tras publicar el video varios usuarios se enredaron en peleas virtuales. Mientras algunos la tachaban de estar "muy flaca" y de sentir "ansiedad" al verla con el pelo suelto, otros la defendían de los ataques de siempre: "Ay, ya, no manchen, no peleen por una tontería de cabello. ¡Somos mejores que eso!", escribió ante el intercambio de palabras entre seguidores.

