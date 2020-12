Close

¿Fango para rejuvenecer?: Aquí la aventura para descubrir sus beneficios Conoce las ventajas de la terapia de barro en el santuario de Río Perdido en Costa Rica para incorporarlo a tu rutina de belleza. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El uso del barro o arcilla en forma de mascarilla para el rostro y el cuerpo, nos proporciona importantes beneficios, entre los cuales se destacan la regeneración de las células de la piel, la absorción de la grasa, la liberación de toxinas, gracias a este compuesto orgánico que además es exfoliante y antiséptico. Desde tiempos ancestrales ha sido usado para curar. Los egipcios lo utilizaban como principios purificadores y de conservación para momificar a sus muertos. Los griegos y los romanos también le dieron varios usos, entre ellos para tratar las fracturas. Nuestras culturas indígenas en Centroamérica y Colombia lo usaban para tratar enfermedades y sanar sus heridas de las batallas y enfrentamientos a los conquistadores, quienes luego también descubrieron esta fuente de salud y juventud. Hoy día el fango se aplica y aprovecha desde los spas más fabulosos del mundo hasta en terapias en casa pues existen excelentes opciones ya envasadas para disfrutarlo. Como fiel admiradora y conocedora de sus propiedades gracias a los consejos y ejemplo de mi abuela Beatriz quien ha disfrutado toda su vida de los beneficios del barro azufrado en su pueblo de Tocaima, Colombia, había también escuchado de los baños de fango en la provincia de Guanacaste en Costa Rica y me propuse conocerlos. Como verán es este vídeo al inicio del artículo, tuve la oportunidad de descubrir uno de los lugares naturales más hermosos y disfrutar de una aventura dedicada a la belleza corporal y espiritual gracias a la invitación de Lexus Norteamérica para dar un recorrido precioso a bordo de un auto híbrido perfecto y amigable a este exuberante paraíso . Image zoom Credit: Cortesia Kika Rocha SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom La travesía me llevó hasta Río Perdido, un arroyo de nacimiento natural en las faldas del volcán Miravalle que actualmente cuenta también con un Hotel y spa maravillosos para una gran estadía. El agua del arroyo tiene una temperatura de 46 grados centígrados y se extiende por más de 2 km con esta misma temperatura ideal. Las orillas del rio se adecuaron para para aprovechar los nacimientos de barro natural de la zona, que se puede aplicar, dejar secar y luego hacer el baño en las aguas minerales. Como lo mencioné se trata de un barro volcánico cargado de minerales que tiene muchos beneficios para la piel. La idea es aplicarlo por todo el cuerpo y dejarlo secar antes de zambullirse de nuevo en las cálidas aguas del arroyo. Image zoom Durante la visita aprendí aún más de los beneficios externos de la terapia de barro: Hidrata la piel, desinflama golpes del cuerpo, calma y relaja dolores musculares, ayuda a cicatrizar raspaduras, picaduras de insectos quemaduras y heridas y también es un excelente acondicionador para el cabello. A nivel orgánico e interno el barro también activa la circulación sanguínea, mantiene regulado el metabolismo, ayuda a la digestión, libera el estrés y la ansiedad, beneficia el equilibrio hormonal y elimina toxinas. Después del baño relajante y medicinal, en el spa descubrí una terapia de masaje para las piernas cansadas con una crema refrescante hecha de frutas naturales como sandia y kiwi, con aceite de oliva. Aprendí también que la sandia por sus propiedades hidratantes y su rico contenido en antioxidantes es muy reconocida y empleada en marcas naturales para hacer tónicos y mascarillas para el rostro. Image zoom Durante este inolvidable día bebí agua de cocos literalmente bajados de la palma, ricos en electrolitos que hidratan el organismo, además descubrí las propiedades para la piel del aceite de coco con el que se hacen masajes corporales y capilares para rehidratar la piel y el cabello luego del baño. Ojalá logremos destinar en nuestra vida momentos para dedicarlos a la aventura, la relajación y la belleza, incluso desde casa con pequeñas terapias. Si luego de leer este articulo sueñan con visitar Rio Perdido en San Bernardo, provincia de Guanacaste, Costa Rica en este link encontrarán toda la información.

