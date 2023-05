Descubre a los famosos que se han injertado cabello Para lucir lo mejor posible, estos personajes públicos decidieron hacerse tratamientos capilares. Aquí te decimos quiénes son. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vanidad no es un asunto exclusivo de las mujeres. Cada día más caballeros buscan lucir bien y ganarle al paso de la edad. Así, se han convertido en algo recurrente que los famosos se injerten cabello para resarcir la caída que viene con el tiempo. Aquí te presentamos algunos famosos que no dudaron en confesar que se sometieron a ese tratamiento. Poncho de Nigris se ha sometido a injertos en tres ocasiones; la última fue en marzo de 2023 y fue documentando el proceso paso a paso. Incluso, fue motivo de controversia por dejar al descubierto este situación. Incluso, en algún momento lo compararon con Sebastián Yatra, pero eso no le importó y fue abierto con este arreglito estético. Poncho Denigris Poncho Denigris | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Otro que no dudó en dar a conocer que se sometió a transplante capilar de este tipo fue Alan Tacher, quien ha utilizado este procedimiento en dos ocasiones. La última vez, apareció con una gorra en el matutino Despierta América. Como De Nigris, también dio a conocer en redes sociales cada cosa que le hicieron y mostró en resultado en dicha emisión televisiva. Alan Tacher Alan Tacher | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Edwin Luna fue otra celebridad que hizo público el implante que se practicó, en septiembre de 2022, en la Ciudad de México. Hasta bromeó con el asunto. "Mi raza a todos los que preguntaron por mí déjenme decirles que todo bien me hice un tratamiento capilar porque me estaba quedando sin tierra en la maceta", comentó en aquel momento. Edwin Luna y Kimberly Flores Edwin Luna y Kimberly Flores | Credit: Mireya Acierto/Getty Images Germán Ortega, en febrero de 2002, se realizó injerto de cabello; para ello, tuvieron que extraerle pelo de la parte de atrás de la cabeza para ponerlo al frente. German Ortega German Ortega | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Toni Costa quiso recuperar el cabello perdido y, en septiembre del 2018, se sometió a una tratamiento de plasma rico en plaquetas, donde, como su nombre lo indica, le extrajeron sangre para inyectarle el plasma en el cuero cabelludo. Toni Costa Toni Costa | Credit: Manny Hernandez/Getty Images Raúl de Molina fue otro famoso que para recuperar cabello en la parte del frente, le quitaron de la parte trasera de la cabeza. Dicho tratamiento lo llevó a cabo en septiembre de 2015. Raul de Molina Raul de Molina | Credit: Mezcalent.com Los rumores sobre otras celebridades que han buscado recuperar el pelo perdido son varias; sin embargo, no han aceptado que recurrieron a algún método estético,

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Descubre a los famosos que se han injertado cabello

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.