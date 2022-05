Mira cómo lucieron las celebridades presentes en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería FAmosos presentes en premio Miami F1 Credit: Instagram (2)/ Instar/ The Grosby Group Desde atuendos deportivos a sensuales vestidos o coloridos trajes, los famosos disfrutaron de un fin de semana de sol, carreras y moda en la primera edición del premio automovilístico. Empezar galería Maluma Casi como uno más del mítico equipo Ferrari, el cantante colombiano estuvo en la pista de salida ataviado con un mono rojo con cremalleras, similar a los del uniforme italiano. No faltó un llamativo y gigante colgante en forma de perro. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Luis Fonsi El cantante puertorriqueño fue el encargado de cantar el himno estadounidense antes de la carrera, para lo que apostó por un total look en mezclilla. 2 de 12 Ver Todo Águeda López La modelo no quiso perderse la actuación de su esposo Luis Fonsi y acudió así de sexy, con una minifalda fruncida blanca, un crop top y una camisola de Miu Miu que combinó con tenis. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Ana Patricia Gámez Después de disfrutar de la boda de Francisca en República Dominicana, la conductora quiso mostrar su apoyo por su compatriota Sergio Checo Pérez y lució una camiseta del equipo del mexicano con una coqueta minifalda beige y la bandera tricolor. 4 de 12 Ver Todo Bad Bunny FAmosos presentes en premio Miami F1 Credit: Mark Thompson/ Getty Images El Checo Pérez le sirvió de guía al cantante ¡quien le firmó en el carro! Por la mañana acudió con sombrero y bermudas turquesa pero antes de la carrera se cambió a este traje rosado, más formal y elegante. 5 de 12 Ver Todo David Beckham FAmosos presentes en premio Miami F1 Credit: Best Image/ The Grosby Group El futbolista y empresario no faltó a la cita, muy elegante con un pantalón gris de vestir y blazer blanca, que conjuntó con camisa azul y zapatos marrones. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jacky Bracamontes A la conductora mexicana le hubiera gustado ver a su compatriota en el podio, pero no pudo ser. Para disfrutar de la calurosa jornada, apostó por un conjunto de falda y crop top en color arena con detalles fruncidos. 7 de 12 Ver Todo Sebastián Yatra Personificando el espíritu de Miami, el cantante colombiano posó con una camisa abierta de estampado tropical y pantalones de mezclilla rasgados. 8 de 12 Ver Todo Rauw Alejandro Otro en presumir amistad con los pilotos de Ferrari fue el cantante puertorriqueño visitó el paddock ataviado con ropa de la casa italiana. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cuarteto de campeones El jugador de fútbol americano Tom Brady, con camisa remangada y pantalón claro, quiso compartir esta imagen que se tomó junto al campeón de fórmula 1 Lewis Hamilton, la leyenda del baloncesto Michael Jordan y el futbolista David Beckham. 10 de 12 Ver Todo Karla Martínez La conductora sacó a pasear el orgullo patrio y ondeó sonriente una bandera de su país mientras animaba al equipo de Checo Pérez con una camisa blanca oversized y grandes lentes de sol. 11 de 12 Ver Todo Paris Hilton FAmosos presentes en premio Miami F1 Credit: Instar Images/ The Grosby Group La socialité pasó el fin de semana entre motores sin renunciar a su estilo femenino, con un maxivestido floral y gorra fucsia. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

