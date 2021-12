¡Rojo pasión! Dale un toque festivo a tus looks con este color en la cuenta atrás para Navidad Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Toque festivo rojo pasión Favorece a todos los tonos de piel, mejora el estado de ánimo y es el color de la Navidad por excelencia. Inspírate en estas celebridades y llena tu guardarropa de minivestidos y enterizos para el día y satinados vestidos de noche. Empezar galería Satcha Pretto Toque festivo rojo pasión Credit: Instagram Así de sonriente, la conductora cuenta los días que faltan para Navidad ataviada con este original vestido tejido con volantes en los hombros y en la falda que nos pareció perfecto para el frío invernal. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Alicia Machado Toque festivo rojo pasión Credit: Instagram Más sexy, la flamante ganadora de La casa de los famosos presumió su nueva silueta con un ajustado modelo palabra de honor con cinturón. 2 de 10 Ver Todo Clarissa Molina Toque festivo rojo pasión Credit: Instagram Una apuesta muy juvenil es este enterizo de escote cuadrado que la conductora acompañó con sandalias del mismo color. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Karla Martínez Toque festivo rojo pasión Credit: Instagram Para ir a la oficina o a una comida con amigas, este conjunto monocromático que vistió la conductora es elegante y festivo sin ser exagerado. 4 de 10 Ver Todo Adamari López Toque festivo rojo pasión Credit: Instagram Le vemos muchas posibilidades a este diseño que vistió la puertorriqueña con cuerpo tipo corsé y falda lápiz que realzaba sus curvas. 5 de 10 Ver Todo Ana Patricia Gámez Toque festivo rojo pasión Credit: Instagram Detalles como un escote festoneado con un original volante tridimensional como el que luce la mexicana, le dan un toque especial a cualquier vestido. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Francisca Toque festivo rojo pasión Credit: Instagram Más en el lado anaranjado de la paleta de los rojos, los vestidos envolventes como el que eligió la conductora son atemporales y favorecedores. El toque de tendencia se lo dan las mangas con volumen. 7 de 10 Ver Todo Chiquibaby Toque festivo rojo pasión Credit: Instagram Los enterizos forman parte de nuestro guardarropa diario y este de tiro alto con escote en V y volantes en las mangas es versátil y favorecedor. Juega con los complementos como hizo la conductora y dale tu toque personal. 8 de 10 Ver Todo Jacky Bracamontes Toque festivo rojo pasión Credit: Instagram ¿Y qué hay más espectacular que un vestido rojo satinado para una noche de fiesta? El que portó la conductora, con cuello halter, cola y gran abertura en la falda. tiene todo lo necesario para parar el tráfico. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Toque festivo rojo pasión Credit: Instagram Siempre sexy, la colombiana eligió un bustier palabra de honor con detalles drapeados en un rojo intenso que combinó con un pantalón negro de tiro alto. Una mezcla perfecta para una cena con amigas. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

