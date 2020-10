Celebridades que se olvidan del glamour y salen a la calle con pantuflas Por Yarely Aguilar Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Splash News/The Grosby Group Estamos acostumbradas a verlas impecables, con melena y maquillaje perfecto, y ropa de ensueño. Pero ellas son como nosotras y también gustan de la comodidad que les da el no llevar tacones todo el tiempo. Échale un vistazo a estas famosas que, de vez en cuando dejan a un lado el glamour de los zapatos altos y optan por este cómodo calzado. Empezar galería Jennifer López Image zoom Splash News/The Grosby Group A pesar de que siempre la vemos impecable y fabulosa, la Diva del Bronx también se cansa de usar tacones y así lo dejó claro con este look de bata blanca y pantuflas color camello. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Selena Gómez Image zoom The Grosby Group Spain Vimos a la querida cantante sin una gota de maquillaje, y ataviada con un suéter azul marino, pantalón ancho y pantuflas blancas ¿Hacia dónde iría? 2 de 10 Applications Ver Todo Eiza González Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain ¡Comodidad ante todo! La mexicana optó por un minivestido a cuadros, gafas negras y pantuflas rosadas, para salir a comer con amigos. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Sofia Richie Image zoom The Grosby Group Spain La modelo presumió sus espectaculares abdominales con este look de croptop marrón, pantalones negros y pantuflas blancas. ¿Qué tal? 4 de 10 Applications Ver Todo Rita Ora Image zoom REX Features/Shutterstock /The Grosby Group ¿Será que perdió los tacones? Captamos a la cantante por las calles de Londres ataviada con un enterizo estampado, que combinó con pantuflas blancas. 5 de 10 Applications Ver Todo Vanessa Hudgens Image zoom Splash News/The Grosby Group La actriz combinó su cómodo look de croptop, cárdigan negro, pantalones deportivos y pantuflas rosadas. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gigi Hadid Image zoom REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Vimos a la modelo en las calles de París con este look de top de cuello alto, abrigo a cuadros, pantalones deportivo y pantuflas cremas. 7 de 10 Applications Ver Todo Megan Fox Image zoom Backgrid/The Grosby Group La modelo también sabe lo maravilloso que es olvidarse de los tacones por un rato. 8 de 10 Applications Ver Todo Hailey Baldwin Image zoom Backgrid/The Grosby Group La modeló eligió llamativas pantuflas amarillas para resaltar sus atuendo casual de jeans y croptop negra. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Katy Perry Image zoom REX Features/Shutterstock /The Grosby Group ¿Y los tacones Katy? La cantante combinó su llamativo atuendo con nada más y nada menos que con pantuflas color camello. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

