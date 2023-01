Los looks más bonitos e impactantes de las famosas en la Semana de la Alta Costura de París Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images// Marc Piasecki/WireImage (2) Acaba de terminar la Semana de la Alta Costura de París, donde creaciones de cuento han llenado la pasarela. En las primeras filas, multitud de celebridades no han querido perderse esta cita con la moda, para lo que han sacado sus mejores galas, o los atuendos que sin duda se han robado todas las miradas. Empezar galería Kylie Jenner vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Jacopo Raule/Getty Images El vestido de terciopelo con una cabeza gigante de león en el hombro de Schiaparelli dividió al mundo de la moda entre los que lo consideraban una obra de arte, o una monstruosidad. Algunas celebridades como Carolina Sandoval incluso se atrevieron a "replicarlo" con un punto de vista cómico. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Doja Cat vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Marc Piasecki/WireImage La firma italiana Schiaparelli acaparó muchos titulares por algunos de los diseños que sus invitadas lucieron al llegar al desfile, como este modelo rojo pasión que portó la cantante, quien además se mimetizó con el traje con un maquillaje del mismo tono, y cubierta con más de 30,000 cristales Swarovski colocados a mano sobre su piel. 2 de 12 Ver Todo Chiara Ferragni vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Arnold Jerocki/Getty Images La influyente de la moda tampoco quiso perderse el show de Schiaparelli donde la vimos con un short de talle alto, blusa con copas puntiagudas y puños dramáticos, y fabulosos accesorios de la marca. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Sofía Carson vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Marc Piasecki/WireImage La actriz y cantante colombiana deslumbró en el desfile de Valentino con este abrigo vestido plateado adornado con plumas, zapatos de punta con brillos y cartera a juego, de la firma italiana. 4 de 12 Ver Todo Anne Hathaway vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Marc Piasecki/WireImage La querida actriz sacó su lado más salvaje con este minivestido Valentino de estampado animal con pedrería, medias estampadas y embellecidas con cristales y zapatos y clutch también en leopardo. 5 de 12 Ver Todo Kylie Minogue vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Marc Piasecki/WireImage Así de luminosa vimos a la cantante australiana en el desfile de Valentino, al que asistió con un traje de chaqueta con solapas satinadas y pantalón recto bordados con grandes lentejuelas doradas y una blusa amarillo canario. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anya Taylor-Joy vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La actriz criada en Argentina es embajadora global de la firma Dior y por supuesto estuvo en primera fila del show. Nos encantó el top de escote profundo y la chaqueta de inspiración torera en color hueso con bordados negros, que combinó con una original falda midi de terciopelo y botas, todo de la casa Dior. 7 de 12 Ver Todo Rachel Zegler vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Marc Piasecki/WireImage La protagonista de West Side Story de raíces colombianas también dijo presente en el desfile de Dior, con un conjunto muy femenino que contrastaba las líneas clásicas de la falda con la sensualidad moderna del top, confeccionado en rafia. 8 de 12 Ver Todo Olivia Palermo vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La socialité apostó por un conjunto de vestido y abrigo con estampado floral, botas altas y grandísimos aretes brillantes de Giambattista Valli. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dove Cameron vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Como una princesa, la actriz y cantante posó con este voluminoso vestido rosado confeccionado con capas de tul y mangas dramáticas de Giambattista Valli que combinó con plataformas doradas y un bolsito cofre al tono. ¡Nos encantó su maquillaje de ojos! 10 de 12 Ver Todo Kerry Washington vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images for Fendi Muy favorecida con este tono verde, la actriz dijo presente en el desfile de Fendi con una mezcla que nos encanta: falda satinada y suéter de punto. Coronó el look monocromático con minibolso y botas negras. 11 de 12 Ver Todo Rita Ora vestidos bonitos famosas semana moda paris Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images for Fendi Siempre sensual, la cantante apostó todo al azul con este vestido en dos texturas con aberturas y botas altas de charol. ¡Hasta el labial era azul! Rompió la monocromía con una cartera beige y grandes aretes. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

