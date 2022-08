¿Tiene edad la minifalda? Fabulosas de más de 45 años que presumen pierna con esta prenda Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas mayores de 45 con minifalda Credit: Manny Hernandez/Wireimage// Instagram// Carlos Alvarez/GC Images Hay veces que nosotras mismas nos ponemos barreras a la hora de vestir pensando que una prenda no es para nosotras. En el caso de la minifalda, que revolucionó el armario de las mujeres en los años 60, muchos no ven con buenos ojos que se use a partir de cierta edad pero estas mujeres de más de 45 la lucen con mucho estilo. ¡Divinas! Empezar galería Adamari López A sus 51 años, la conductora luce a menudo minivestidos y sets de falda y top que le dan un aspecto muy juvenil. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Myrka Dellanos La periodista de 57 años tiene una figura envidiable y a menudo nos deleita con ajustados trajes, faldas con aberturas e incluso corsés que la resaltan todavía más. 2 de 10 Ver Todo Lili Estefan Famosas mayores de 45 con minifalda Credit: Manny Hernandez/Wireimage La flaca puede ponerse lo que quiera a sus 55 años, y sus kilométricas piernas siempre se ven favorecidas. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Letizia Ortiz Famosas mayores de 45 con minifalda Credit: Carlos Alvarez/GC Images Aunque la largura de su falda ha causado un gran revuelo, la reina española de 49 años utiliza shorts y minivestidos en sus vacaciones veraniegas. Hace poco incluso se atrevió a vestir un traje con aberturas en el abdomen durante un evento oficial. 4 de 10 Ver Todo Jennifer López La Diva del Bronx de 53 años trabaja duro en el gimnasio con resultados que saltan a la vista. Abdomen y muslos de acero que se ven de miedo en minivestidos y minifaldas, tanto con sandalias como con botas altas como las de esta imagen. 5 de 10 Ver Todo Galilea Montijo A sus 49 años, la conductora mexicana es una fashionista que siempre viste las últimas tendencias, como los minivestidos de mangas abullonadas que dejan al aire sus torneadas piernas. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Bárbara Shorts, minifaldas e incluso trajes transparentes. A la diva mexicana no hay modelito que se le resista y con 51 años tiene un cuerpo de infarto. 7 de 10 Ver Todo Penélope Cruz Famosas mayores de 45 con minifalda Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for ABA Siempre glamorosa, la actriz de 48 años nos sorprendió con este conjunto de minivestido tejido que combinó con chaqueta de cuero y zapatos peep toe, que le dio un aspecto muy rockero. 8 de 10 Ver Todo Ninel Conde Toda una reina de la provocación, la artista mexicana de 45 años nos tiene acostumbrados a imágenes bien sexis, tanto en traje de baño como en reveladores modelos, así que las minifaldas, en este caso bicolor, son una prenda habitual de su guardarropa. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Giselle Blondet La guapa conductora puertorriqueña de 58 años siempre nos deleita con sus elecciones de estilo elegantes y formales, que la hacen ver fabulosa dentro y fuera de la pantalla. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

