Ada, Gaby, Jacky... inspírate en estas famosas mayores de 40 para vestir a la última

Famosas mayores de 40 moda Credit: Instagram

Si tienes más de 40 años y te gusta la moda, fíjate en estas celebridades que siempre lucen las últimas tendencias de manera apropiada.

Adamari López

Los sets de top y falda de punto son indispensables esta primavera, especialmente con motivos geométricos, y se ven juveniles pero apropiados. El tono rosado del que luce la puertorriqueña de 50 años nos encantó y es muy favorecedor para todos los tonos de piel.

Jacky Bracamontes

Para una ocasión más formal, con un elegante enterizo como el de la conductora de 42 años acertarás seguro. En este caso los detalles: la gran flor al cuello, las aberturas en las perneras, el color verde... es lo que le da personalidad a la prenda.

Gaby Espino

A la venezolana de 44 años le gusta cuidarse y se nota. Si tu también posees un abdomen tonificado como el suyo, atrévete a lucir un top corto que lo deje a la vista. Los modelos con tiras cruzadas están en todos lados.

Galilea Montijo

La mexicana de 48 años presume a menudo prendas de inspiración rockera. Los pantalones efecto cuero y las botas de combate son algunas de sus favoritas. No olvides usar tops holgados si vistes pantalones ajustados.

Chiquinquirá Delgado

Falda a la rodilla, estampado animal, chaqueta sobre los hombros... la venezolana de 49 años sabe combinar tendencias con la máxima elegancia.

Pamela Silva

La conductora peruana de 40 años es la reina de los tonos neutros, y cuando usa color, que le sienta genial, siempre usa prendas sólidas sin estampados.

Kate del Castillo

La mexicana de 49 años es tan fanática de las prendas de mezclilla que creó su propia marca, ¡síguela para estar a la última en moda vaquera!

Elizabeth Gutiérrez

Con una figura escultural, la actriz de 42 años siempre luce muy elegante, con vestidos largos y ceñidos pero con grandes aberturas para presumir pierna. En cuanto a las blusas: con los hombros al descubierto, volantes, estampados... detalles muy femeninos que la hacen destacar.

Sofía Vergara

La colombiana de 49 años ¡es sinónimo de sexy! Ya sea con ajustados vestidos o con pantalones de mezclilla, la actriz ama resaltar sus curvas.

Lourdes Stephen

La dominicana de 45 años expresa su alegría contagiosa con sus elecciones de vestuario. Mucho color, trajes pantalón y vestidos ceñidos no faltan en su guardarropa.

