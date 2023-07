Mira cuántas famosas latinas han presumido un bolso Birkin, bautizado así por la fallecida actriz Jane Birkin Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas latinas con bolso Birkin de Hermes Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images// Prince Williams/WireImage// Arnold Jerocki/GC Images Convertido en un símbolo de estatus, el modelo Birkin de Hermès es una de las carteras más codiciadas por las prescriptoras de moda, tanto que hay lista de espera para comprarlos Mira qué famosas latinas tiene uno o varios de estos costosos bolsos. Empezar galería Jane Birkin Famosas latinas con bolso Birkin de Hermes Credit: Michel Dufour/WireImage La recientemente fallecida actriz y cantante francesa viajaba de París a Londres y coincidió en el vuelo con Jean-Louis Dumas, presidente de Hermès por aquella época. La también modelo se quejó de que los bolsos nunca tenían suficientes bolsillos ni espacio para organizar sus cosas. Él prometió fabricar el bolso perfecto y el resto es historia. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Cardi B Famosas latinas con bolso Birkin de Hermes Credit: Prince Williams/WireImage La cantante de origen dominicano es una coleccionista de la cartera Birkin, y la última vez que las contamos, ¡vimos hasta 33 diferentes en su clóset! Distintos tamaños, ediciones limitadas... prácticamente la tiene en todos los colores que existen. 2 de 8 Ver Todo Georgina Rodríguez Famosas latinas con bolso Birkin de Hermes Credit: Instagram La estrella de telerrealidad y pareja de Cristiano Ronaldo no se queda atrás en el número de Birkins que guarda en su armario, y tanto en redes como en su show le hemos visto presumirlos de muchos colores y en diferentes texturas. Además, tiene el modelo más caro, el Birkin Himalaya, confeccionado cn piel de cocodrilo del Nilo, en los colores grisáceos que recuerdan a la cadena montañosa siempre nevada, rematado con hebillas de oro de 18 quilates cubiertas con 245 diamantes. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Jennifer López Famosas latinas con bolso Birkin de Hermes Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Como buena trendsetter, la Diva del Bronx también cuenta en su clóset con varios modelos, combinando sus atuendos de diferentes colores. También empresaria, le vemos a menudo con uno muy amplio, de color negro, que le permite llevar todo lo que necesita al estudio de grabación. 4 de 8 Ver Todo Yailin Famosas latinas con bolso Birkin de Hermes Credit: Instagram La rapera dominicana ha sido una de las últimas en sumarse al exclusivo club de "dueñas de un Birkin" con este modelo color fresa que le regaló Tekashi69 junto a otros costosos presentes. 5 de 8 Ver Todo Eva Longoria Famosas latinas con bolso Birkin de Hermes Credit: BG015/Bauer-Griffin/GC Images Amante de los tonos neutros, la actriz y directora mexicana posee varios Birkin, en negro, azul marino y beige, opciones seguras que siempre combina con sus looks. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Famosas latinas con bolso Birkin de Hermes Credit: BG006/Bauer-Griffin/GC Images A la actriz colombiana le hemos visto posar con varios diseños de Birkin, que se ven divinos con sus vestidos para Walmart. Este de rayas es uno de nuestros favoritos. 7 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Famosas latinas con bolso Birkin de Hermes Aunque ala conductora mexicana no le gusta presumir costosos diseños, hace unos años le regalaron una bolsa Birkin en cocodrilo negro, y también hemos visto en su brazo una de color amarillo y otra en tono cuero. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

