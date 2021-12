Estas son las 10 famosas más influyentes en la moda de Estados Unidos (y la nº1 no es Kim Kardashian) Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas más influyentes en moda Credit: Getty Images Para inspirarse en las celebridades que marcan tendencia hoy día, la firma de moda especialista en cachemir N. Peal, ha analizado las búsquedas en internet de once países diferentes de América y Europa para averiguar qué famosos son los más admirados por el público. Estos son los resultados. Empezar galería Billie Eilish más influyentes moda EEUU Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic La cantante ha vivido una auténtica transformación este 2021, desde teñir su cabellera de rubio platino, a cambiar sus looks oversized por femeninos vestidos o cantar en español; Eilish, quien fungió como coanfitriona de la gala del Met, saca una gran ventaja a las demás, protagonizando 3.600 búsquedas al mes. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian más influyentes moda EEUU Credit: Jamie McCarthy/ Getty Images La empresaria ocupa el segundo lugar del podio con 2.400 búsquedas mensuales. Y eso que su estilo le ha llevado a ser nombrada Fashion Icon en los People's Choice Awards. 2 de 10 Ver Todo Hailey Bieber más influyentes moda EEUU Credit: Michael Tran/ AFP La modelo y esposa de Justin Bieber tiene un estilo elegante y vanguardista que la coloca en tercera posición con 2.400 búsquedas. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Ariana Grande más influyentes moda EEUU Credit: Frazer Harrison/ Getty Images La intérprete de Hopelessly Devoted, quien contrajo matrimonio este año y ha lanzado su propia línea de maquillaje, ocupa el cuarto lugar con 1.900 búsquedas mensuales. 4 de 10 Ver Todo Kendall Jenner más influyentes moda EEUU Credit: Dimitrios Kambouris/ Getty Images Aunque en Estados Unidos está muy por detrás de su hermana con 1.900 búsquedas, la modelo aparece en el Top 10 de 8 de los países analizados, mientras que la exesposa de Kanye West solo figura en 7 y no siempre en los primeros puestos. 5 de 10 Ver Todo Rihanna más influyentes moda EEUU Credit: Kevin Mazur/ Getty Images La cantante y empresaria triunfa con su línea de maquillaje y de ropa interior, posando con conjuntos tan sexy como este, y además aparece como sexta clasificada con 1.600 búsquedas mensuales. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emma Chamberlain más influyentes moda EEUU Credit: Jacopo Raule/ Getty Images Quizá es el nombre menos popular de la lista, pero esta youtuber de 20 años es un auténtico icono de estilo con 1.300 búsquedas al mes y millones de seguidores en sus redes sociales. 7 de 10 Ver Todo Bella Hadid más influyentes moda EEUU Credit: Andreas Rentz/ Getty Images La modelo ha desbancado a su hermana apareciendo en el top 10 de cinco países diferentes y siendo el objeto de 1.300 búsquedas mensuales. Tanto su estilo en la alfombra, como sus looks casuales -gorro de peluche incluido- marcan tendencia. 8 de 10 Ver Todo Kylie Jenner más influyentes moda EEUU Credit: Bryan Bedder/ Getty Images ¡No podía quedarse fuera de la lista! La menor del clan Kardashian y emperatriz de la industria de la belleza acumula 1.000 búsquedas al mes. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Zendaya más influyentes moda EEUU Credit: Marc Piasecki/ WireImage En último lugar pero con un estilo increíble -por algo ha sido reconocida con el premio Fashion Icon del Consejo de diseñadores de moda de América-, está la protagonista de Dune con 1.000 búsquedas mensuales. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

