Las famosas del front row: así se vistieron las celebridades en la Semana de la Moda de París

Ana de Armas Louis Vuitton Semana Moda Paris Credit: Pierre Suu/ Getty Images La actriz cubana lució así de femenina en este minivestido estilo chaleco con doble abotonadura de color rosa chicle y originales botines de Louis Vuitton.

Cardi B Famosas front row de Paris Credit: Peter White/ Getty Images No sabíamos con cuál quedarnos de todos los extravagantes atuendos que presumió la cantante de raíces dominicanas en la Semana de la Moda de París, pero esta gabardina con recortes de revistas de Balenciaga nos pareció original y favorecedora.

Camila Cabello Famosas front row de Paris Credit: Peter White/ Getty Images Este romántico vestido corto con capa y estampado floral de Giambattista Valli fue el elegido por la cantante para desfilar en el show que organizó L'Oréal Paris con sus embajadoras de belleza durante esta gran cita de la moda a los pies de la Torre Eiffel.

Simaria Famosas front row de Paris Credit: Victor Boyko/ Getty Images La cantante brasileña destacó en el desfile de Balmain con una chaqueta en amarillo neón de la firma, y un original pantalón que causaba el efecto óptico de convertirse en botas.

Eiza González Eiza Gonzalez Semana Moda Paris Credit: Pierre Suu/Getty Images La actriz mexicana causó sensación con su abrigo de Louis Vuitton que mezcla originales estampados con pieles de color, combinado con botas altas también de la firma parisina.

Kristen Stewart Famosas front row de Paris Credit: Stephane Cardinale/ Corbis Entertainment La actriz es embajadora de Chanel y no podía faltar en la presentación de su colección, a la que asistió con este dos piezas de falda y chaqueta en el icónico tweed de la marca en tonos rosado y blanco, conjuntado con un corsé estampado y zapatos planos.

Camila Coelho Famosas front row de Paris Credit: Jacopo Raule/ Getty Images La influyente y empresaria de belleza paseó así de glamorosa por las calles parisinas antes de entrar al desfile de Valentino, al que asistió con una chaqueta larga de plumas, un top con transparencias y minifalda de tablas. Una cartera de mano y tacones bicolor fueron sus accesorios.

Lily Rose Depp Famosas front row de Paris Credit: Julien Hekimian/ Getty Images La modelo, hija del actor Johnny Depp, posó así de sofisticada con un traje de falda y chaqueta de tweed de Chanel, con un original top en dos texturas.

Alessandra Ambrosio Famosas front row de Paris Credit: Richard Bord/ WireImage La top brasileña asistió a varios desfiles y eventos durante su estancia en París, pero el total look en azul real que vistió en la inauguración de la exposición dedicada a Mugler, con un sensual vestido de inspiración lencera, medias y abrigo a juego, nos fascinó.

Demi Moore Famosas front row de Paris Credit: Christian Vierig/ GC Images La veterana actriz ha sacado sus mejores galas para dejarse ver junto a su hija Scout Willis en la Ciudad de la luz. Este original enterizo con escote enrejado y pantalón bombacho combinado con una bomber y un bolso con detalle de cadena fue su elección para disfrutar del show de Stella McCartney.

Antonella Rocuzzo Louis Vuitton Semana Moda Paris Credit: Jacopo Raule/ Getty Images Entertainment La esposa del futbolista Leo Messi fue otra de las celebridades en dejarse ver en el desfile de Louis Vuitton. La argentina apostó por presumir piernas con un minivestido negro y una chaqueta estampada sobre los hombros que combinó con botines multicolor.

Paris Jackson Famosas front row de Paris Credit: Ki Price/ Getty Images En primera fila del desfile de Vivienne Westwood vimos a la hija de Michael Jackson ataviada con este roquero diseño de escote corazón, lazadas y detalles de tul que combinó con zapatos de tacón y plataforma.

