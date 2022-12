¿Las reconoces? Mira quién se ha sumado a la moda de compartir avatares creados por inteligencia artificial Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Trend viral lense app celebridades Credit: Instagram Heroínas futuristas, hadas de fantasía o personajes de videojuego. Esos son algunos de los roles de esta divertida tendencia que se ha vuelto viral en las redes, con la que muchas famosas han transformado sus retratos en versiones creadas por inteligencia artificial. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Geraldine Bazán Una de las últimas en subirse al tren de esta moda ha sido la mexicana, quien ha levantado pasiones entre sus seguidores con sus retratos de fantasía. 1 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado La conductora venezolana admitió que esta tendencia suma dos temas que le encantan: la tecnología y el arte. Sus avatares la mostraron en muy diferentes papeles pero siempre hermosa. 2 de 14 Ver Todo Patricia Manterola La cantante recopiló en un video estos dibujos creados de manera artificial con un sensual resultado. 3 de 14 Ver Todo Anuncio Ana Brenda Contreras Algunos de estos dibujos están tan logrados que parecen fotografías y aunque tiene un cierto aire alienígena en algunos, no sabemos si la actriz está más guapa al natural o en sus nuevos retratos. 4 de 14 Ver Todo Sherlyn La actriz compartió que desde hace años le dicen que se parece a un dibujo animado japonés y mirando las imágenes que ha compartido, lo cierto es que ese estilo le queda como un guante. 5 de 14 Ver Todo Amara La Negra La cantante se jactó de ser una mujer versátil que lo puede hacer todo y acompañó las imágenes con su canción Yo lo que quiero es beber. 6 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo Parece que a la mexicana le encantó su alter ego y comentó una carita con ojos de corazón en esta imagen fantástica. 7 de 14 Ver Todo Marjorie de Sousa La actriz admitió haberse divertido creando estos retratos entre los que abundaron las versiones de caricaturas animada y los que simulaban ser pinturas. 8 de 14 Ver Todo Giselle Blondet La conductora es una mujer determinada y compartió que como le gustó la moda de los avatares, aprendió a hacerlos, animando a sus seguidores a compartir sus resultados con ella. 9 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Angelique Boyer La actriz fue otra de las que lo pasó de lo lindo jugando con la aplicación que crea las imágenes y sus versiones animadas realmente nos han conquistado. 10 de 14 Ver Todo Anahí Sin palabras. Así compartió la cantante esta estampa en la que se le ve como una mujer rodeada de flores y que muchos de sus seguidores pidieron que sea la portada de su próximo disco. 11 de 14 Ver Todo Érika Buenfil La reina de las redes compartió muchas imágenes creadas por inteligencia artificial y es que claro, para mantener su estatus de influencer ¡tiene que apuntarse a todas las tendencias! 12 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jacky Bracamontes La conductora fue otra de las que se animó a compartir sus resultados con un video y música, aunque no sabemos si quedó 100% satisfecha con el resultado. "Algunas fotos como que me parezco y otras nadaaaa!!! Siento que soy una mezcla de varias compañeras del medio artístico! Jeje!! Reconozco que me divertí haciendo esto!!!" escribió. 13 de 14 Ver Todo Bárbara de Regil A la actriz le encantó sumarse a la tendencia y se sintió muy poderosa en la piel de sus personajes, aunque confesó que no veía mucho parecido en el rostro. ¿Qué piensan? 14 de 14 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Las reconoces? Mira quién se ha sumado a la moda de compartir avatares creados por inteligencia artificial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.