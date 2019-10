Aprende a llevar las sombras de colores fantasía como estas famosas By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Kylie Jenner, JLo y estas famosas ya se han apuntado a la moda más atrevida de maquillaje. ¿A qué esperas para copiarlas? Empezar galería Kylie Jenner Image zoom Instagram @kyliejenner Para maquillaje fantasía este que compartió la menor de las Kardashian para promocionar la paleta de sombras de su Birthday Collection que lanzó en agosto para celebrar sus 22 años. Advertisement Advertisement Image zoom Paleta multicolor superbrillante You´re so money baby, de Kylie Cosmetics. $48. kyliecosmetics.com Ashley Graham Image zoom Jim Spellman/Getty Images) La modelo da un buen ejemplo de cómo adaptar la tendencia a la vida real si no tienes un carnaval o te pasas la vida en sesiones de fotos. Un toque de sombra verde en el lagrimal le da un toque diferente, original y favorecedor a su smokey eye. Advertisement Image zoom Cortesía de la marca Sombra en líquido Liquid Fairy Lights Pixi Green, de Pixi by Petra. $15 en target.com Jennifer López Image zoom George Pimentel/Getty Images for TIFF En la premiere de su última película, Hustlers, en Toronto, la del Bronx se atrevió con unas sombras naranjas que combinaban genial con su vestido amarillo y su melena dorada. ¡Puro fuego! Image zoom Aquí tienes una buena selección de naranjas en versión mate y brillo. Obsessions Eyeshadow Palette, de Huda Beauty. $27 en sephora.com Advertisement Advertisement Advertisement Awkwafina Image zoom Dia Dipasupil/FilmMagic La actriz apostó todo a la fantasía rematando las sombras amarillas con brillantes adhesivos, otra tendencia que hemos visto mucho en las pasarelas de las últimas semanas de la moda. Image zoom Cortesía de la marca Purpurina en gel Starlit Studio Face+ Body Glitter Gel Ultra Violet, de Starlit Studio. $6 en target.com Image zoom Steve Granitz/WireImage También se llevan mucho las sombras rosas en clave fantasía. Toma nota de cómo las lleva la actriz para ver un ejemplo de cómo lucir este color pop, y hasta combinarlo con otro como el azul, sin resultar demasiado. ¿Te atreves? Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom Cortesía de la marca Diviértete jugando con esta paleta que los combina todos. The City Kits All-in-one eye & cheek palette en Urban Light. $11,99 en maybelline.com Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

