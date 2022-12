Estas famosas tienen las mejores colecciones de carteras de lujo Ellas son amantes de las carteras y tienen las bellas de marcas como Dior, Fendi, Chanel y Gucci, entre otras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las carteras, siempre han sido de los accesorios más condicionados por las mujeres. Y es que un buen bolso le da el toque perfecto a cualquier atuendo por más sencillo que este sea. Si bien existen carteras de todos los precios, no podemos negar que las que más gustan son las más costosas, esos diseños de marcas prestigiosas que están hechos con los mejores materiales y con una atención al detalle que las hace especiales. Las famosas las aman y muchas de ellas tienen toda una colección. Son muchas las celebridades que tienen extensas colecciones de bolsos, algunas las presumen y otras son un poco más discretas sin perder la oportunidad de usarlos con los atuendos más especiales. Las actrices de Hollywood tienen de las más caras, pero nuestras celebridades no se quedan atrás. Tenemos que admitir que una de las mejores colecciones la tiene Lili Estefan, pero Karla Martínez e Irina Baeva no se quedan atrás. Mira a continuación las famosas que no se pueden resistir a los bolsos de marca. Lili Estefan Entre las marcas de bolsos favoritas de la flaca están Miu Miu, Valentino, Balenciaga y Dior, entre otras italianas y francesas. Eso sí, si hablamos de las que más ama, tenemos que decir que la presentadora es fanática de los bolsos de Fendi y Chanel, dos de las marcas más populares y costosas. Estefan tiene varios bolsos de Fendi, en diferentes colores y estilos, y de Chanel hasta perdimos la cuenta. De hecho, es la marca que más compra y luce. Sin duda, la colección de bolsos Chanel de la presentadora, es digna de envidiar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lili Estefan carteras Credit: Instagram Lili Estefan Credit: Instagram/Lili Estefan Lili Estefan carteras Credit: Instagram Karla Martínez Gracias a sus redes sociales hemos visto que Martínez es fanática de las carteras Dior, y de esta marca tiene varios modelos, incluso tiene un mismo estilo en diferentes colores. La presentadora los combina con looks casuales y hasta deportivos, en especial durante sus viajes. También la hemos visto con bolsos de Prada, Bottega Veneta, Chanel y Chloé, entre otras costosas marcas. Lo cierto es que Martínez tiene una pequeña fortuna en su clóset, y no solo en bolsos, sino también en zapatos. Karla martinez, bolsos Credit: Instagram Karla martinez, bolsos Credit: Instagram Karla martinez, bolsos Credit: Instagram Irina Baeva En la colección de bolsos de Baeva podemos encontrar marcas como Prada, Christian Dior, Bottega Veneta, Louis Vuitton y Chanel, entre muchas otras. De hecho, hemos visto que en los últimos meses ha agregado nuevas carteras a su colección. Lo cierto es que la actriz tiene muy buen gusto a la hora de elegir sus bolsos y las imágenes que publica en su cuenta de Instagram lo demuestran Irina Baeva, coleccion de bolsos, coleccion de carteras Credit: Instagram/Irina Baeva irina Baeva en Nueva York Credit: Instagram/Irina Baeva Irina Baeva, coleccion de bolsos, coleccion de carteras Credit: Instagram/Irina Baeva

