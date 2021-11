Inspírate en los cambios de look de estas famosas para transformar tu cabello este otoño invierno Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cambios de look cabello Credit: Getty Images (2)/ Instagram Cortes drásticos de melena, apuestas por el bob y los flequillos, cambios de color... las celebridades renuevan sus looks esta temporada y nos sirven de inspiración para nuestra próxima visita al salón. Empezar galería Carmen Aub Cambios de look cabello Credit: Instagram Apenas nos habíamos acostumbrado a ver a la actriz mexicana con su melena oscura, creada para su personaje en Parientes a la fuerza, y solo tres meses después ha regresado a su amado rubio con un look muy luminoso. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Catherine Siachoque Atrás quedó la larga melena de la colombiana quien desde hace unos meses se ha pasado a este rejuvenecedor corte bob, que presume extraliso. 2 de 10 Ver Todo Ludwika Paleta Cambios de look cabello Credit: Victor Chavez/ Getty Images Nos encanta el corte shaggy con flequillo que se ha hecho la actriz nacida en Polonia. Con un color degradado y medio despeinado, le da un aspecto muy juvenil y moderno. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Johanna Fadul Cuando llevamos el cabello coloreado, tras acabar el verano tenemos visita obligada al salón, tal y como hizo la actriz colombiana, quien modificó ligeramente su tono pelirrojo a un matiz más oscuro, cortó puntas y lució su melena lisa con raya partida. 4 de 10 Ver Todo Gala Montes La actriz mexicana ha dejado atrás su flequillo a un lado con aire de niña buena y ha apostado por una versión recta y corta, de inspiración rockabilly que le da un aspecto más moderno y rebelde. 5 de 10 Ver Todo Selena Gómez Cambios de look cabello Credit: Mike Coppola/ Getty Images Bien camaleónica, la intérprete de raíces mexicanas en octubre tiñó su melena de rubio en un proceso de decoloración que le tomó 8 horas, y aunque comentó que se quedaría en el lado de las rubias ha vuelto a su color oscuro y además cortar por lo sano y marcarse este bob tan favorecedor. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Christina Aguilera ¡Pelirroja peligrosa! La cantante de ascendencia ecuatoriana posó así de sensual mostrando las bambalinas de su último video musical, en el que aparece con su melena coloreada en este llamativo tono rojizo. 7 de 10 Ver Todo Lily Collins ¡Nada que ver con Emily in Paris! Dos meses después de su boda, la actriz ha dado un cambio drástico cortando su melena oscura a lo pixie y coloreándola en un tono rubio platino. ¡Qué atrevida! 8 de 10 Ver Todo Hailey Bieber La modelo ha cambiado su clásica melena con mechas rubias por un tono marrón chocolate, uno de los colores tendencia del otoño. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Beyoncé Como si tratase de regresar al pasado, la cantante ha modificado ligeramente su melena con mechas en colores cálidos apostando de nuevo por un flequillo hacia un lado que no le veíamos desde 2003. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

