Mira cómo las famosas lucen las botas altas, imprescindibles este otoño ¡e inspírate con sus looks! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas botas altas otoño Credit: The Grosby Group Este otoño las botas altísimas, por la rodilla y por encima, se convierten en las reinas del clóset. ¡Seguro que tienes unas en tu zapatero! Si no sabes cómo combinarlas, mira cómo las presumen estas famosas e inspírate para crear tus looks. Empezar galería Jennifer López Famosas botas altas otoño Credit: Backgrid/The Grosby Group La Diva de El Bronx, amante de los tacones de aguja, muy sensual y elegante con este par de botas negras por encima de la rodilla que lució con un maxivestido negro de manga larga, cuello perkins y con una gran abertura en la pierna. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Rosalía Famosas botas altas otoño Credit: Backgrid/The Grosby Group También negras, pero con plataforma y tacón, son el par de botas estilo calcetín con el que paseó la cantante española, conjuntadas con un ajustadísimo y original vestido estampado en tonos rojos de largura midi. 2 de 10 Ver Todo Becky G Famosas botas altas otoño Credit: Best Image/The Grosby Group Mucho más colorida vimos a la cantante de ascendencia mexicana con estas botas de corte campero con tacón fino y estampado tie-dye, protagonistas absolutas de su look. Las combinó con un minivestido estilo blazer. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Dua Lipa Famosas botas altas otoño Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante optó por una combinación infalible de botas altas y minifalda, que regresa con fuerza desde los años 90. En este caso, unas botas de caña un poco más ancha y arrugadas en el medio, que se vieron muy chic con su original abrigo y minifalda de cuadros. 4 de 10 Ver Todo Gigi Hadid Famosas botas altas otoño Credit: Backgrid/The Grosby Group ¡También puedes combinar tus botas altas con pantalones! Como hizo la modelo con este par negro que conjuntó con pantalón ancho por dentro de la bota y un top de lentejuelas. Una mezcla ecléctica que se ve moderna y a la vanguardia. 5 de 10 Ver Todo Kim Kardashian Famosas botas altas otoño Credit: Backgrid/The Grosby Group Los tonos metálicos también van con todo, aunque no te lo creas son más fáciles de combinar de lo que pensamos. La socialité llevó estas larguísimas botas plateadas de Balenciaga con un abrigo largo y gorra de béisbol. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chrissy Teigen Famosas botas altas otoño Credit: The Image Direct/The Grosby Group El cuero es otro de los tonos neutros por excelencia. Las mosqueteras marrones de la modelo, de altísimo tacón, quedaban genial en contraste con su minivestido negro. 7 de 10 Ver Todo Chiara Ferragni Famosas botas altas otoño Credit: Instagram Chiara Ferragni Mucho más cómodo es el look de la emprendedora, quien apostó por un modelo de charol por encima de la rodilla y prácticamente plano. La clave es mezclar el brillo con otras texturas, como el punto del suéter o el cuero mate de la minifalda. 8 de 10 Ver Todo Emily Ratajkowski Famosas botas altas otoño Credit: Gotham/ GC Images La actriz y modelo hizo esta original combinación de botas altas en color cuero con un ajustado vestido ocre de largura desigual que le funcionó a la perfección. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cardi B. Cardi B, look del dia Credit: 2021 KCS Presse/The Grosby Group Aunque lo que menos llama la atención de este look "Matrix punk" de la rapera dominicana son sus botas de plataforma y tacón ancho, podemos hacernos la idea de que unas botas de este estilo combinan bien con un abrigo largo de cuero, todo en negro. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

