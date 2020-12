Close

Famosas artistas latinas que tienen sus propias líneas y productos de belleza Por Pilar Sopeséns Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images Muchas de ellas nos siguen sorprendiendo con nuevos y maravillosos proyectos, sean nuevos discos, conciertos, novelas o ¡hasta una futura boda! Pero a pesar de estar enfocadas en sus carreras como artistas y dedicar tiempo a su familia, estas famosas han encontrado el momento y la inspiración para dedicar parte de su planificación a emprender, y triunfar, en el mundo de la belleza. ¿Has utilizado alguno de sus productos? Empezar galería JENNIFER LÓPEZ Image zoom Credit: Getty Images ¡Estamos contando las horas! Y es que cada vez queda menos para conocer la línea de belleza y cuidado de la piel JLo Beauty el próximo 1 de enero. Desde luego, la Diva del Bronx convierte en oro todo lo que toca, sea ropa, zapatos, complementos... ¿y quién no querría lucir la piel o el glow que luce la nuyorican? 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio SELENA GÓMEZ Image zoom Credit: Jesse Grant/Getty Images for WE Desde que lanzó su línea de belleza Rare Beauty el pasado septiembre, sus productos no han dejado de recibir alabanzas. Desde el empaque hasta la textura, pasando por la amplia gama de tonos en los que dispone sus bases de maquillaje, Gómez ha querido reivindicar con su colección la belleza de lo natural. 2 de 10 Applications Ver Todo THALÍA Image zoom Credit: Uriel Santana La todoterreno mexicana lo mismo compone una canción que diseña unas botas brillantes para el invierno. Y es que su faceta como empresaria es imparable. Su colección de ropa triunfa en Macy's pero además, en 2019 la intérprete se abrió paso en el mundo de la belleza con su línea de cuidado para el cabello Adria by Thalía, disponible en Walmart y Target. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio GABY ESPINO Image zoom Mucho ha ampliado su línea de belleza homónima la actriz venezolana desde que comenzó, en 2015, con unos pocos labiales líquidos en tonos mate, la tendencia fuerte de aquel entonces. Ahora se suman lápices labiales, delineadores, brillos... y una legión de fans que adoran sus productos tanto por sus colores como por sus beneficios. 4 de 10 Applications Ver Todo ELIZABETH GUTIÉRREZ Image zoom Credit: (Gregg DeGuire/WireImage) La actriz comenzó su aventura como empresaria de belleza en 2017 con su línea para el cuidado de la piel Ely, que aseguró probaba en su pareja William Levy para comprobar su eficacia. Desde sueros a bloqueador solar, pasando por limpiador o tónico, la intérprete combina el cuidado de su piel con una dieta sana y mucho ejercicio. 5 de 10 Applications Ver Todo JESSICA ALBA Image zoom Credit: David Livingston/Getty Images Dentro de su gran empresa The Honest Company, la actriz de ascendencia mexicana deicidó en 2015 dedicar parte de sus esfuerzos como empresaria a lanzar una rama de belleza Honest Beauty, debido a la falta de diversidad en el mundo de los cosméticos. Con un precio asequible y una gran gama de productos, tanto maquillaje como cuidado de la piel, Alba presume de no recurrir a ingredientes dañinos en sus creaciones. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio CHIQUIS RIVERA Image zoom Credit: JB Lacroix / Colaborador Paletas de sombras con mucho pigmento, bases de gran cobertura, maquillaje para el contorno o pestañas postizas son algunos de los productos más característicos que encontrarás en Be Flawless Skin, la marca de la cantante mexicoamericana con la que está cautivando a muchas apasionadas de la cosmética. 7 de 10 Applications Ver Todo SHAKIRA Image zoom Credit: Morena Brengola/Getty Images Una década ha pasado ya desde que la cantante colombiana lanzara su primer perfume "S", desde entonces, han venido otros como "Dance", "Elixir" o "Rock", cada uno con varias versiones más frescas, intensas o exóticas. Pero todas con algo en común, tanto en el nombre, como la botella y por supuesto, la fragancia en sí misma, vemos la huella de la artista. 8 de 10 Applications Ver Todo BELINDA Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Aunque 2020 ha sido un año complicado, también nos ha dado varias alegrías, como el lanzamiento de Thaara Cosmetics, la línea de belleza de la cantante mexicana junto a la actriz Renata Notni. Una colección de maquillaje 100% mexicana inspirada en la fortaleza de la mujer latinoamericana. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ALICIA MACHADO Image zoom Una veterana en el mundo de los negocios, y dentro del mundo de la belleza en los perfumes, la exreina de belleza amplió sus horizontes en 2019 al presentar su paleta de maquillaje. Dos años de duro trabajo y pruebas que dieron como resultado una paleta muy variada y completa, perfecta para la mujer contemporánea. Su experiencia personal como Miss Universo y actriz de teatro y televisión se reflejan en la gama de colores y acabados.

Famosas artistas latinas que tienen sus propias líneas y productos de belleza

