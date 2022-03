¡Felicidades a las Aries! Encuentra el regalo ideal inspirado en las famosas del mismo signo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Selena Quintanilla, Olga Tañón, famosas Aries Credit: Vinnie Zuffante/Getty Images; Mindy Small/FilmMagic ¿Buscas un regalo para una chica que cumple años entre el 21 de marzo y el 19 de abril? Las Aries famosas sirvieron de musas para estas sugerencias divinas. Empezar galería Selena Quintanilla Selena Quintanilla, famosas Aries Credit: Vinnie Zuffante/Getty Images; Cortesía La cantante texana siempre nos mostró el poder de un buen labial rojo. Elige una opción en un tono fuerte como la personalidad Aries. The Slim Matte Lipstick en Rouge Paradoxe, de YSL Beauty. $39.00. yslbeautyus.com 1 de 5 Ver Todo Anuncio Anuncio Olga Tañón Olga Tañón, regalos Aries Credit: Mindy Small/FilmMagic; Cortesía ¿Quién más signo de fuego que la Mujer de Fuego? Regálale un sobrero chic como los que le encantan a Olga. Dakota Triangle Crown, de Gigi Pip. $112.00. gigipip.com 2 de 5 Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, famosas Aries Credit: Aaron Davidson/WireImage; cortesía En las alfombras rojas, la presentadora nos maravilla con su maquillaje perfecto. Tu cumpleañera podrá lograr un look al estilo de Alejandra con esta paleta de sombras. Born This Way The Natural Nudes Eyeshadow Palette, de Too Faced. $49.00. sephora.com 3 de 5 Ver Todo Anuncio Anitta Anitta, famosas Aries Credit: Rodrigo Varela/Getty Images; cortesía Emula el estilo sensual de la interprete de "Envolver" con un bikini perfecto para las playas de Rio de Janeiro. Bliss One Piece, de Dippin' Daisy's. $78.00. dippindaisys.com 4 de 5 Ver Todo Lady Gaga Lady Gaga, famosas Aries Credit: Dave Benett/Getty Images; cortesía Si es fan de las plataformas, quedará impresionadas con estos tacones al estilo de las que lleva la estrella de pop en las alfombras. Teaser2 Platform Sandal, de Chinese Laundry. $79.95. nordstrom.com 5 de 5 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

