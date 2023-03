Famosa periodista comparte su drama con los implantes y apoya a Bárbara Bermudo Angie Pérez vivió una pesadilla parecida y, desde entonces, no ha cesado en hacer visible el horror que viven muchas mujeres con implantes mamarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los rostros conocidos que, con el fin de informar y ayudar a otras mujeres en su situación, han decidido compartir su difícil experiencia con los implantes mamarios. Giselle Blondet, Michelle Renaud, Alejandra Espinoza, Esmeralda Pimentel y, ahora, Bárbara Bermudo, conforman una larga lista de personas que se han visto afectadas por esa enfermedad que ha pasado de ser transparente y sin identificar, a un episodio muy repetido y, por lo tanto, reconocido. Tras el reciente testimonio de la periodista puertorriqueña, la reconocida comunicadora y educadora Angie Pérez ha querido mostrarle su apoyo públicamente por el valiente paso dado. Ella también ha vivido en primera persona este drama y lleva tiempo informando al respecto desde su posición en los medios y en las redes. Angie y Bárbara Angie Pérez apoya a Bárbara Bermudo | Credit: IG/Angie Pérez y Bárbara Bermudo "Estuve más enferma que nunca en mi vida, mucho más que cuando padecí cáncer de tiroides en 2014", explicó en uno de sus posts en Instagram. A través de su perfil ha compartido, no solo sus vivencias, sino también las de otras mujeres para concienciar sobre una realidad a veces cuestionada. "No somos hipocondríacas ni los síntomas están en nuestra cabeza: estamos intoxicadas por dispositivos que se suponía eran seguros y aprobados por la FDA y por diversos organismos de salud en todos los países del mundo", escribió en la publicación donde Bárbara compartía cómo estaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ganadora de un Emmy y también esteticista se ha volcado en tender la mano, ayudar y, sobre todo, dar visibilidad a esta enfermedad a través de su durísima experiencia, la cual ha detallado sin filtros desde que en 2022 decidió explantarse. "Me ha costado muchísimo bajar la inflamación y liberar toxinas, debido a la silicona que tengo alojada en los ganglios linfáticos axilares Y no, mis prótesis NO estaban rotas: tuve fuga de silicona con implantes INTACTOS y esa silicona escapó de las cápsulas cuando me hicieron una mamografía de rutina y el implante izquierdo se desplazó", contó en su momento con dolor a la vez que determinación. Angie aclara que quitarse los implantes no es una moda del momento, sino producto de unas consecuencias muy caras de salud que muchas mujeres han pagado y demostrado que así ha sido con sus casos. El bienestar está por encima de todo. "Yo sueño con un mundo en el que nos aceptemos cada quien como quiera ser, pero eso sí, con salud", apuntó la también educadora en un inspirador mensaje en sus plataformas desde donde sigue alzando la voz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Famosa periodista comparte su drama con los implantes y apoya a Bárbara Bermudo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.